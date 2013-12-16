“嫦娥”成功在月球软着陆

路透上海12月14日 -据中国官方媒体报道，中国“嫦娥三号”月球探测器周六在月球成功着陆，加入前苏联与美国的行列，成功实施了月球表面“软着陆”。

“嫦娥三号”探测器搭载了“玉兔号”巡视器，后者将探测和采集地质资料与样本。

随着中国经济和政治势力崛起，在太空计划方面也表现得雄心勃勃。

新华社评论文章称：“探月梦又一次点亮中国梦。”

新华报道称，此次选在月球“虹湾”着陆，是由于该地区还没有勘察过，阳光充足，且便于和地球远程通讯。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。