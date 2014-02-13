“玉兔”号月球车已苏醒 但仍存在功能异常

中国重申反对韩国部署萨德系统--外交部发言人
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透北京2月13日 - 中国官媒周四报道称，中国月球车“玉兔”号最终熬过了漫漫长夜，但仍存在功能故障问题。
1月晚些时候“玉兔”号在进入第二次长达14天的月夜前出现了“机械控制异常”。月夜期间月球表面温度极低，“玉兔”号必须进入休眠状态方可安全度过。
科学家之前表示修复效果要等“玉兔”号度过月夜苏醒后才能得知。
中国中央人民广播电台援引探月工程新闻发言人裴照宇的话称，本周“玉兔”号苏醒之后仍未正常工作。
裴照宇称：“‘玉兔’号月球车已全面苏醒，恢复到休眠前正常的信号接收状态，但机构控制异常的故障仍在分析排查中。”他没有透露更多细节。
新华社报道，专家正在修复月球车。（完）
编译：王琛 发稿：王凤昌
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路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透4月16日 - 对于朝鲜近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。
最初报导的震级为6.0级，随后美国地质调查局将震级下调至5.7。震源深度20公里，发生在瓦努阿图Santo岛西北大约250公里处。