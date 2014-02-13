“玉兔”号月球车已苏醒 但仍存在功能异常

路透北京2月13日 - 中国官媒周四报道称，中国月球车“玉兔”号最终熬过了漫漫长夜，但仍存在功能故障问题。

1月晚些时候“玉兔”号在进入第二次长达14天的月夜前出现了“机械控制异常”。月夜期间月球表面温度极低，“玉兔”号必须进入休眠状态方可安全度过。

裴照宇称：“‘玉兔’号月球车已全面苏醒，恢复到休眠前正常的信号接收状态，但机构控制异常的故障仍在分析排查中。”他没有透露更多细节。