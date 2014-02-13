“玉兔”号月球车已苏醒 但仍存在功能异常

标题新闻：汇丰一高管称约有100家公司将在沙特股票市场上市，涵盖矿业、医疗保健和能源等行业
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月13日 - 中国官媒周四报道称，中国月球车“玉兔”号最终熬过了漫漫长夜，但仍存在功能故障问题。
1月晚些时候“玉兔”号在进入第二次长达14天的月夜前出现了“机械控制异常”。月夜期间月球表面温度极低，“玉兔”号必须进入休眠状态方可安全度过。
科学家之前表示修复效果要等“玉兔”号度过月夜苏醒后才能得知。
中国中央人民广播电台援引探月工程新闻发言人裴照宇的话称，本周“玉兔”号苏醒之后仍未正常工作。
裴照宇称：“‘玉兔’号月球车已全面苏醒，恢复到休眠前正常的信号接收状态，但机构控制异常的故障仍在分析排查中。”他没有透露更多细节。
新华社报道，专家正在修复月球车。(完)
编译：王琛 发稿：王凤昌
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路透首尔4月17日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0722GMT，外资 在韩国股市卖超1,117亿韩元。已连续三个交易日卖超，共计卖超1,863亿 韩元(1.6385亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月17日 -111.7 266.9 -161.2 ^4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8