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亚洲 | 2014年 2月 13日 星期四 16:05 BJT

“玉兔”号月球车已苏醒 但仍存在功能异常

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月13日 - 中国官媒周四报道称，中国月球车“玉兔”号最终熬过了漫漫长夜，但仍存在功能故障问题。

1月晚些时候“玉兔”号在进入第二次长达14天的月夜前出现了“机械控制异常”。月夜期间月球表面温度极低，“玉兔”号必须进入休眠状态方可安全度过。

科学家之前表示修复效果要等“玉兔”号度过月夜苏醒后才能得知。

中国中央人民广播电台援引探月工程新闻发言人裴照宇的话称，本周“玉兔”号苏醒之后仍未正常工作。

裴照宇称：“‘玉兔’号月球车已全面苏醒，恢复到休眠前正常的信号接收状态，但机构控制异常的故障仍在分析排查中。”他没有透露更多细节。

新华社报道，专家正在修复月球车。(完)

编译：王琛 发稿：王凤昌
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