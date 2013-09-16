中秋临近 中国反腐风潮令高档月饼遇冷

路透北京9月16日（记者 Megha Rajagopalan） - 中国反腐运动抑制高档月饼需求，在今年中秋节到来之际，用鱼翅做馅的金箔月饼受到冷落。

月饼是中国中秋节送礼佳品，其卡路里含量超过巨无霸。今年中秋节是9月19日。

近年来出现了各种奢华月饼，有的外包装做成首饰盒状，有人将现金、酒及其他物品藏在其中。

分析人士和商家称，中国国家主席习近平发起的反腐运动，令高档月饼失宠，而莲子、芝麻等传统馅料月饼则未受到牵连。

“首当其冲的是通常与腐败挂钩的高档月饼，”中国市场研究集团（China Market Research Group）董事总经理Shaun Rein说。

去年高档月饼大行其道，关于金箔、鱼翅及鲍鱼月饼的报道登上媒体抢眼位置。据地方媒体报道，黄金月饼在山西售价超过1,000美元。

据官媒报道，中国招商银行(600036.SS)推出了金银月饼。

路透记者未能联系到招行深圳总部发言人置评。该行北京一家支行的经理表示，她不知道今年销售金银月饼一事。

中纪委近日表示，欢迎群众对“两节”（中秋节和国庆）期间公款送礼、吃喝等不正之风进行举报。

上海一家国营月饼厂的负责人钱启亮（音译）称，今年的政治形势对高档月饼销售肯定有影响，此类月饼销售已下降20%。

这位负责人称，之前已预计到高档月饼销售会下降，并因此调整了生产目标。他表示，对传统馅料的低价月饼需求增长了20%。

高端月饼销售承压，也令销售月饼券的黑市受到冲击，月饼券销售者收入大减。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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