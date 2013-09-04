中国禁止官员用公款送月饼送节礼

G7外长举行年会 料敦促美国澄清对叙利亚的立场
路透意大利卢卡4月10日 - 七国集团(G7)外长周一将举行年会，欧洲与日本料在会中寻求美国对一系列问题清楚表态，尤其是叙利亚问题。
路透北京9月3日 - 中国政府周二表示，严禁官员在中秋节期间用公款送月饼送节礼。
中共中央纪律检查委员会在其网站上称，节日期间，严禁用公款送月饼送节礼；严禁用公款大吃大喝或安排与公务无关的宴请。
中纪委援引习近平在辽宁考察时的话称，中秋节、国庆节就要到了，要坚决刹住公款送节礼、公款吃喝、公款旅游和奢侈浪费等不正之风。
中纪委称，对顶风违纪的，发现一起，查处一起，严肃追究直接责任人和有关领导的责任。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透北京4月10日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
路透华盛顿4月7日 - 美国共和党主导的参议院让特朗普取得了上任以来的最大胜利，他们顶住民主党的强烈反对，确认了特朗普的最高法院大法官提名，从而恢复了保守派大法官在最高法院占相对多数的局面。