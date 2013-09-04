中国禁止官员用公款送月饼送节礼

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月3日 - 中国政府周二表示，严禁官员在中秋节期间用公款送月饼送节礼。
中共中央纪律检查委员会在其网站上称，节日期间，严禁用公款送月饼送节礼；严禁用公款大吃大喝或安排与公务无关的宴请。
中纪委援引习近平在辽宁考察时的话称，中秋节、国庆节就要到了，要坚决刹住公款送节礼、公款吃喝、公款旅游和奢侈浪费等不正之风。
中纪委称，对顶风违纪的，发现一起，查处一起，严肃追究直接责任人和有关领导的责任。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。