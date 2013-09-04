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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 10:59 BJT

中国禁止官员用公款送月饼送节礼

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月3日 - 中国政府周二表示，严禁官员在中秋节期间用公款送月饼送节礼。

中共中央纪律检查委员会在其网站上称，节日期间，严禁用公款送月饼送节礼；严禁用公款大吃大喝或安排与公务无关的宴请。

中纪委援引习近平在辽宁考察时的话称，中秋节、国庆节就要到了，要坚决刹住公款送节礼、公款吃喝、公款旅游和奢侈浪费等不正之风。

中纪委称，对顶风违纪的，发现一起，查处一起，严肃追究直接责任人和有关领导的责任。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳
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