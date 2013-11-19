摩根大通退出光大银行香港IPO承销--消息

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透香港11月19日 -知情人士周五对路透称，摩根大通(JPM.N)退出中国光大银行(601818.SS)20亿美元香港IPO承销队伍。
值此之际，摩根大通面临美国监管结构一系列调查，包括对其在中国雇聘活动的调查。美国监管机构调查摩根大通是否为了赢得亚洲业务，而向有关系的人抛出工作职位的橄榄枝。
《纽约时报》8月的报道指出，摩根大通雇佣过中国光大集团董事长唐双宁之子唐晓宁。
《纽约时报》称，唐晓宁入职后，摩根大通从光大赢得了几笔重要业务。
一名消息人士上周对路透表示，调查已经致使摩根大通几名高管在美国聘请律师。
光大银行3月表示，已重启香港首次公开发行(IPO)计画，拟发行最多120亿股股票。该行此前在2011年与2012年搁置了香港上市计划。
摩根大通拒绝置评。(完)
(编译 田建华/杜明霞；审校 艾茂林)
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