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中国财经 | 2013年 11月 19日 星期二 18:12 BJT

摩根大通退出光大银行香港IPO承销--消息

路透香港11月19日 -知情人士周五对路透称，摩根大通(JPM.N)退出中国光大银行(601818.SS)20亿美元香港IPO承销队伍。

值此之际，摩根大通面临美国监管结构一系列调查，包括对其在中国雇聘活动的调查。美国监管机构调查摩根大通是否为了赢得亚洲业务，而向有关系的人抛出工作职位的橄榄枝。

《纽约时报》8月的报道指出，摩根大通雇佣过中国光大集团董事长唐双宁之子唐晓宁。

《纽约时报》称，唐晓宁入职后，摩根大通从光大赢得了几笔重要业务。

一名消息人士上周对路透表示，调查已经致使摩根大通几名高管在美国聘请律师。

光大银行3月表示，已重启香港首次公开发行(IPO)计画，拟发行最多120亿股股票。该行此前在2011年与2012年搁置了香港上市计划。

摩根大通拒绝置评。(完)

(编译 田建华/杜明霞；审校 艾茂林)

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