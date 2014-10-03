《路透早报》--10月3日

一周全球重要经济数据和事件预告PDF：

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[今日看点]

经济数据：

--中国9月官方非制造业PMI

--意大利9月Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)

--法国、德国、欧元区9月Markit服务业和综合PMI

--英国9月Markit/CIPS服务业PMI

--欧元区8月零售销售

--美国9月非农就业报告；8月国际贸易收支

--加拿大8月贸易收支

--美国9月Markit综合和服务业PMI终值

--美国9月供应管理协会(ISM)非制造业PMI

重大经济事件及官员讲话：

--美国里奇蒙联邦储备银行与基尔世界经济研究所举行为期两日的会议，主题为“大衰退后的就业市场”(最后一日)。

以下为10月2日下午5:00至10月3日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧央行维持利率于低点，宣布购买组合债券计画

欧洲央行提出购买重新包装债券的计画，将在数周之内实施，藉此拯救欧元区疲弱不振经济，而央行总裁称必要时将扩大采取行动。不过这是欧洲央行在全面买进资产、也就是推进所谓量化宽松之前的最后几个招数之一。欧洲央行管委会决定维持主要再融资利率在0.05%不变之后，德拉吉发表讲话还敦促欧元区国家遵守预算目标。德拉吉概述了欧洲央行购买重新包装债务的计划；重新包装债务指的是资产支持证券及担保债券，由地产等稳健资产提供担保。购买担保债券的计划将在10月中期启动，购买其他资产支持证券的计划在年底前开始。[nL3S0RX48I]

--美国上周初请失业金人数意外下降，表明劳动市场更加强劲

美国上周初请失业金人数意外下降，显示劳动市场或许变得紧俏。然周四的其他数据显示，扣除波动较大的运输数据后，8月工厂订单减少，为制造业未来成长较为黯淡的迹象。[nL3S0RX48U]

劳工部公布，9月27日止当周美国初请失业金人数减少8,000人，降至28.7万。路透调查分析师则预估初请失业金人数将增加。[nZOS17A305]

另外，商务部公布8月工厂新订单较上月骤降10.1%，创下最大跌幅记录。不过这个降幅是因受前月飞机订单跳增的影响。[nZOS0LA303]

--香港行政长官拒绝下台，但愿与示威者对话

香港行政长官梁振英力抗主张民主示威者的下台要求，并重申警方的警告，声称若示威者包围或占据政府大楼，后果将会相当严重。在示威者要求他下台的最后期限之前，梁振英召开记者会，表示政务司司长林郑月娥将会尽快与学生会面，讨论政治改革。他并未提出时间表。在梁振英办公室外数以千计的人群中，有部分民众对此表达失望之情，不过气氛相当平和。其他人士则怀疑香港当局正试图使出“拖”字诀，等待示威热度降温。

--IMF总裁警告全球经济或陷入“平庸”成长期，呼吁采取协同举措

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称，面对高负债和高失业，全球经济可能陷入一段“新的平庸”成长期，除非决策层开放就业市场，在基础设施领域投资，并改革财政政策。拉加德称，面对高失业和低通胀，欧元区陷入低增长困境的风险尤其大。拉加德呼吁采取大胆的政策，为疲弱的经济提供“新动力”。拉加德还提醒称，埃博拉疫情、乌克兰和中东及亚洲部分地区局势导致地缘政治风险升级，另外，由于美国和英国央行准备退出宽松措施，而欧洲和日本央行维持刺激计划，金融风险也在升高。IMF下周可能调降全球经济成长预估，其7月时预计2014年经济成长3.4%，2015年增长4%。

--路透专访：中国经济未来五年年增率料至少为7%--亚开行首席经济学家

亚洲开发银行新任首席经济学家魏尚进说，随着中国重新平衡经济至提升内需，中国未来五年的经济年成长率料至少有7%。魏尚进说，相比中国经济成长率放缓，中国严苛的劳动市场是一较大的隐忧来源。亚行认为中国今年经济增幅将放缓至7.5%，2015年为7.4%。

--与美国首例确诊埃博拉病例接触者恐多达百人，四人已被隔离

与美国首个埃博拉病毒确诊病例接触的人数可能多达100人，其中四人已隔离安置在一达拉斯的公寓中，该病例使用过的被单等物件被封存在塑胶袋中以避免传染。医疗官员周四表示，与该名病例直接接触有12-18人，这些人又与其他人有所接触。达拉斯郡官员在一记者会上表示，那些可能与病患Thomas Eric Duncan接触的人没有一个出现感染埃博拉症状。一名医院发言人表示，Duncan周四情况危急，和周三相比没有好转。

[市场摘要]:

股市:

--美股周四收盘基本持平，整日走势震荡；能源股反弹，投资者买入深跌的个股，尤其是小盘股。标普500指数结束三日连跌的颓势，在下跌达1%之后反弹，微幅收涨。

道琼工业指数小跌3.66点，或0.02%，至16,801.05点；标准普尔500指数微升0.01点，至1,946.17点；Nasdaq指数上扬8.109点，或0.18%，至4,430.195点。

--欧股大跌，意大利指标股指创下19个月最大单日百分比跌幅，因今日欧洲央行提供的购买担保债券计划的细节不及市场预期。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收挫2.4%，报1,335.11点，为15个月最大单日百分比跌幅。法国CAC 40指数下挫2.81%，收报4,242.67点；德股DAX指数收低1.99%，至9,195.68点；英国富时100指数回落1.69%，至6,446.39点。

汇市:

--欧元兑美元走强，为八日来首次，因欧洲央行总裁德拉吉未暗示很快会推出透过购买公债来刺激经济的计划。

欧元盘中攀升至1.2698美元的高位，尾盘报1.2690美元，上扬0.5%。这是欧元自9月22日以来首日走强。美元指数跌0.6%，报85.471，从周二触及的四年高位86.218回落，因投资者在近期大涨后锁定获利。[FRX/CN]

债市:

--美债价格下滑，在周五美国公布9月就业报告前，投资人再度押注收益率可能上升。投资人将走势大部分归因于空头回补，因许多投资人预计随着美国经济进一步改善，公债收益率本季将上升。

指标10年期公债尾盘跌10/32，收益率报2.43%，隔夜市场一度低见2.38%。

--欧元区公债收益率上涨，此前欧洲央行没有就很快购买主权债给出新的暗示，令一些原本对此押注的市场人士减持。

西班牙10年期公债收益率升7个基点，至2.14%，意大利10年期公债收益率升6个基点，报2.35%，爱尔兰10年期公债收益率升4个基点，报1.66%。

油市:

--布兰特原油期货连跌第三日，至2012年6月来最低，延续三个月的颓势，因对全球供应过剩及需求疲弱的忧虑加剧，而美国原油期货小涨。

11月布兰特原油期货跌0.74美元，结算价报93.42美元，盘中跌至2012年6月来最低的91.55美元。美国11月原油期货结算价涨0.28美元，报每桶91.01美元，稍早跌至88.18美元的去年4月来最低。

金属市场:

--金价走低，交易商称，受累于油价稳步走低，和美国经济前景令人鼓舞，但地缘政治忧虑提供一定的支撑。

1914GMT，现货金下跌0.1%，报每盎司1,212.25美元，较周二触及的九个月低位1,204.40美元高不到10美元。美国COMEX-12月期金收跌0.40美元，报每盎司1,215.10美元。

--期铜和期铝跌至数月新低，因欧洲央行政策会议未能激发起对该地区未来成长的信心，引发市场担忧对金属的需求。美元走强可能进一步重压金属价格。

指标LME三个月期铜收跌1.2%，报五个月低位每吨6,600美元。三个月期铝盘中跌至7月2日以来最低1,885美元，后小幅反弹，收报每吨1,889美元，日内下跌1.8。

(整理 孙茉莉; 审校 李爽)

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