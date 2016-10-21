中国1-9月房贷增量占比超40% 个人房贷余额同比增逾三成

路透北京10月21日 - 中国央行周五公布贷款投向统计报告称，1-9月房地产贷款增量占各项贷款总增量42.5%；9月末房地产开发贷款余额增速环比回落，个人购房贷款则增长较快，余额同比增幅超过三成。

央行网站刊登的该报告并指出，企业贷款企稳回升、小微企业贷款较快增长、服务业中长期贷款和住户经营性贷款增速回升。

报告显示，9月末，房地产贷款余额25.33万亿元人民币，同比增长25.2%，增速比上月末高0.6个百分点；1-9月增加4.32万亿元，同比多增1.5万亿元，增量占同期各项贷款增量的42.5%，比1-8月占比水平高0.5个百分点。

其中，个人购房贷款余额达17.93万亿元，同比增长33.4%，增速比上月末高0.9个百分点；1-9月增加3.75万亿元，同比多增1.83万亿元。

房地产开发贷款增速则有所回落，余额为7.04万亿元，同比增长7.6%，比8月末低0.4个百分点。

报告并显示，企业贷款企稳回升。9月末，本外币非金融企业及机关团体贷款余额73.64万亿元，同比增长8.8%，增速比上月末高0.2个百分点；1-9月增加4.88万亿元，同比少增9,670亿元。其中，9月增加 5,650亿元，比上月多增4,222亿元。

住户经营性贷款方面，9月末本外币住户贷款余额31.76万亿元，同比增长21.4%，增速比上月末高0.5个百分点；1-9月增加4.72万亿元，同比多增1.72万亿元。

截至9月末，金融机构人民币各项贷款余额104.11万亿元，同比增长13%，与上月末持平1-9月增加10.16万亿元，同比多增2,558亿元。（完）

欲览详情，请点选央行网站：here