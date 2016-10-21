中国1-9月房贷增量占比超40% 个人房贷余额同比增逾三成

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月21日 - 中国央行周五公布贷款投向统计报告称，1-9月房地产贷款增量占各项贷款总增量42.5%；9月末房地产开发贷款余额增速环比回落，个人购房贷款则增长较快，余额同比增幅超过三成。
央行网站刊登的该报告并指出，企业贷款企稳回升、小微企业贷款较快增长、服务业中长期贷款和住户经营性贷款增速回升。
报告显示，9月末，房地产贷款余额25.33万亿元人民币，同比增长25.2%，增速比上月末高0.6个百分点；1-9月增加4.32万亿元，同比多增1.5万亿元，增量占同期各项贷款增量的42.5%，比1-8月占比水平高0.5个百分点。
其中，个人购房贷款余额达17.93万亿元，同比增长33.4%，增速比上月末高0.9个百分点；1-9月增加3.75万亿元，同比多增1.83万亿元。
房地产开发贷款增速则有所回落，余额为7.04万亿元，同比增长7.6%，比8月末低0.4个百分点。
报告并显示，企业贷款企稳回升。9月末，本外币非金融企业及机关团体贷款余额73.64万亿元，同比增长8.8%，增速比上月末高0.2个百分点；1-9月增加4.88万亿元，同比少增9,670亿元。其中，9月增加 5,650亿元，比上月多增4,222亿元。
住户经营性贷款方面，9月末本外币住户贷款余额31.76万亿元，同比增长21.4%，增速比上月末高0.5个百分点；1-9月增加4.72万亿元，同比多增1.72万亿元。
截至9月末，金融机构人民币各项贷款余额104.11万亿元，同比增长13%，与上月末持平1-9月增加10.16万亿元，同比多增2,558亿元。（完）
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(发稿 陈杨；审校 宿泱韫/张喜良)
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