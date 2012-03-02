业内人士料中国首套房贷或更优惠

* 切实改进房地产金融服务,提高贷款审批效率

* 对首套房贷在基准利率之内,根据风险原则合理定价

* 积极支持资质良好的开发企业进行普通商品房建设

* 已有银行在实际操作中对首套房执行优惠利率

路透北京3月2日电---在中国房地产调控政策松绑暗流涌动,地方和中央博弈升级之际,中国四大国有商业银行出面表示,要切实改进房地产金融服务,提高贷款审批效率.

具体而言,允许首套房贷在基准利率之内,根据风险原则合理定价;同时,将积极支持资质良好的开发企业进行普通商品房建设.

在需求不足可能导致中国一季度信贷目标可能落空之际,银行相应增加房地产贷款,尤其优质按揭贷款的意愿可谓合情合理.业内人士预计,未来首套房贷利率或更优惠,楼市成交量可能有所回升.

"这次会议是有信号意义的...从房地产市场的供给上,银行要支持资质好的房地产企业;从需求方面,银行很可能再度对首套房实行优惠利率."某国有商业银行有关人士称.

华创证券宏观经济分析师华中炜也认为,总的趋势是房地产调控趋於宽松."政策环境最严格阶段就是限贷又限购,但现在政策环境会慢慢宽松."

他指出,银行目前可放贷的资金所有增加,但实体经济中景气程度较高的行业不多,因此希望增加房地产贷款,尤其是优质按揭贷款的意愿也是合理的.

"首套房购买者如果能获得相应的信贷支持甚至利率优惠,这会对中国房地产市场,尤其是二三线城市起到明显的推动作用,"他并称.

中国金融时报周五报导称,工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)近日联合召开房地产市场形势座谈会,称要严格执行差别化住房信贷政策,积极改进和完善对保障性安居工程的金融服务,促进房地产市场持续平稳健康发展.

根据中国指数研究最新报告,2月中国百城住宅均价环比下跌0.3%,为连续第六个月出现下跌,北京等十大城市均价同比连续第二个月出现下跌.

虽然决策层三令五申要坚持房地产调控不动摇,但在号称"史上最严"的楼市调控持续近两年後,从佛山到成都,再从芜湖到上海,地方政府无不蠢蠢欲动,寻求政策松绑"暗流涌动".

**首套房贷或更优惠**

从之前的政府部门到现在四大国有银行,已经接二连三明确表态满足首套房贷款需求;同时,实体经济疲软导致银行新增贷款远低於预期,这些都让首套房贷执行更优惠的利率变得"可期".

"首套房因是自住刚性需求,且符合房地产政策要求,银行在符合本行风险原则且在基准利率之内的定价尺度略微灵活些,应该是可行的."工行投资银行部研究中心副处长史晨煜称.

他表示,2012年随着存款再次下调,货币政策整个基调相对由紧转松,银行对首套房贷利率有所优惠也符合当前形势.

中国央行在2月初明确表示,2012年将加大对保障性安居工程和普通商品住房建设的支持力度,满足首次购房家庭的贷款需求.此举为央行在住建部之後再次表态将满足首套房贷需求.

实际上,有银行已经在暗中开始对首套房实行优惠利率.建行北京个人消费贷中心的一位经理称,本周二该行内部已发通知,首套个人住房贷款原则上恢复基准利率;如果有建行的白金信用卡,还可以在基准利率上再九折;如果没有,可动员亲戚朋友办10张普通信用卡.

"房贷利率优惠其实是商业银行市场化的选择,会根据具体情况进行调整.目前信贷额度增多,利率有所调整亦理所应当,"中原地产集团研究中心高级经理刘渊说.

他预计,未来随着首套房贷优惠的出现,楼市成交量会有所回升.

据中国证券报周五报导,国内金融机构2月人民币新增贷款将在7,000亿元以内.除非3月出现信贷飙升,否则一季度新增贷款低於2.4万亿元的预期目标将成大概率事件.其中,需求不足或是主因.中国央行2月时已经宣布年内首次调降存准率.

至于开发商贷款方面,刘渊认为,四大行表态要支持资质良好的开发商进行普通商品房建设,显然这为此前收紧的开发贷开了一个口子,对资金紧张的开发商将有很大帮助.但各银行对於开发贷具体执行力度如何,目前仍很难判断.

四大行会议并要求,亦需有效防范信贷风险,严格执行个人住房贷款最低首付比例的政策规定.

官方新华社此前发文称,当前中国房地产市场调控仍处於关键时期,房价合理回归的基础仍不稳固.个别地区寄望房地产调控政策"转向"的侥幸心理并不现实,调控不允许任何变相的松动.

--发稿 谢衡/赵红梅/邵晓忆; 审校 乔艳红

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