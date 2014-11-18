三家中国车商因燃油泵隐患将召回逾50万辆车--中国质检局

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透上海11月17日 - 中国国家质检总局周一称，有三家中国汽车商因燃油泵缺陷可能导致漏油，将召回逾50万辆汽车。
质检总局在其网站上称，由于零部件供应商联合汽车电子有限公司设计制造原因，本次召回范围内车辆的燃油泵法兰回油管支架可能会出现开裂，导致燃油泄露，存在安全隐患。联合汽车电子有限公司是德国汽车配件商博世(Robert Bosch)在华的合资企业之一。
奇瑞汽车、华晨汽车(1114.HK)和长城汽车(601633.SS)将共计召回559,882辆汽车。
奇瑞将召回289,773辆汽车，华晨将召回238,024辆汽车，长城将召回32,085辆汽车。
路透记者在下班时间未能联系到这三家汽车厂商置评。
博世和联合汽车电子有限公司拒绝置评。(完)
(编译 白云; 审校 徐文焰)
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