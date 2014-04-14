《热点透视》中国汽车合资并非长久之计

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ethan Bilby

路透香港4月14日 -中国驾车者数量快速增长，外资汽车公司拿走多数汽车销量。但外资要想进入这个全球最大的汽车市场，必须在财务上做出重大让步：必须与本地企业建立合资公司。合资安排并未实现北京的目标：发展出具有竞争力的中国品牌。这种利益背离现象，可能导致合资企业解体。

当中国政府1980年代初允许外国企业在中国建立车厂的时候，想的是要确保外资不会扼杀幼小的国内产业。中方当时要求外资企业必须与本地企业组建合资企业，并分享技术。在每家合资企业中，外资可与一到两家本地企业结盟。

图表：中国汽车合资企业：link.reuters.com/nek48v

后来，中国超过美国，成为全球最大的汽车市场。据瑞士信贷，去年中国国内生产的乘用车数量达到1,600万辆。其中，三分之二以上是由中国合资企业生产的外国车型。有些中国主要汽车企业几乎完全依赖销售海外品牌。就上汽集团(600104.SS)而言，去年销售的89%乘用车来自与通用汽车(GM.N)及福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)的合资企业。

目前这种状况看来不太稳定。北京希望中国品牌扩大自己的市场份额。而外国车企则渴望更加牢固地控制中国市场。去年，中国占全球销量增幅的85%。耐心等待并不是好办法。尽管中国品牌正在成长，但它们的销量增长速度却不如外国车型。

这可能促使中国监管机构从外部推一把。有一些选项可以考虑，包括允许外国企业独立经营，或者把它们踢出中国。

**放开限制最为理想**

对市场最为友好的一种情况是，中国政府取消合资要求，允许外资企业买断与中国合作伙伴建立的合资公司。没有了外方伙伴提供的稳定利润，许多国营汽车企业将面临财务困境。由此可能产生的结果是，中资汽车集团之间开展亟需的整顿，此后可能侧重于生产廉价汽车。

这样做也让长城汽车、比亚迪和奇瑞等民营汽车企业站到了同样的竞争平台上，这些公司从收入上看，对合资企业依赖并不大。根据瑞士信贷的数据，去年中国民营企业合计销售汽车约170万辆，几乎与丰田(7203.T)和本田(7267.T)在中国大陆的总计销量相同。

**加强与本地伙伴合作**

即便中国当局不放宽规定，外资企业也并非完全没招。办法之一是加强与本地合作伙伴的关系。戴姆勒(DAIGn.DE)就是这样做的。该公司去年以6.25亿欧元(8.69亿美元)购得其中国合作伙伴北汽集团(BAIC)的12%股权，在董事会获得两个董事席位，同时北汽集团在合资乘用车生产企业的持股比例也提高至51%。经过这一番资产重组，北汽集团的估值在首次公开发行(IPO)之前应该有所提高。尽管戴姆勒是首家被批准入股中国国营汽车公司的外资企业，其它外资公司可能加以效仿。

**走汽车自给自足的道路**

另一种极端情况则是中国政府将外资公司踢出去。如果是这样，外资公司将不得不出售合资企业的股权，中国市场上销售的外国车将仅限于进口车，必须支付高额关税。本地公司可能仿制外资品牌，但他们仍将缺乏专门研发技术。

比较有可能的结果是，中国当局找到更巧妙的办法来力挺国内汽车品牌。例如，他们可能对高价车额外征税，而这些多为外国品牌。他们可能坚持要求政府官员和国企高管把钟爱的奥迪(NSUG.DE)小轿车换成国产车。他们还可能把外国公司在国内开设新厂的难度变大。

暂时有可能一切不变。但中国发展民族汽车工业的愿望与消费者继续偏好外国品牌的冲突日益严重。随着国内汽车市场的扩大，这个矛盾只会日益尖锐。就像在镜中看东西一样，中国汽车合资企业散伙儿的那一天可能比看起来更加接近。(完)

(编译 张涛/郑茵 审校 侯向明)

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