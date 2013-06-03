博客：中国电影人为何有仇日情结

2013年3月2日，浙江横店影视城，演员们在拍摄抗日题材电影期间准备拍照，其中一人戴着日军的帽子。 REUTERS/Aly Song

撰稿 雷大为/李兰熙

路透中国横店5月26日 - 群众演员史中鹏以“死”谋生。这个健壮的特技演员在中国拍摄的战争电影和电视连续剧中扮演日本兵，一次又一次地被打死，每月能挣3,000元人民币。

23岁的史中鹏表示，尽管戏份不多，但扮演日本兵让他在中国小有名气。史中鹏说，曾经在一天里死了31次。电视剧《遍地狼烟》最近刚在浙江横店影视城结束拍摄，他在剧中就遭遇了一次很典型的可怕命运。

“我扮演一个猥琐的日本兵，大家一看就觉得他该死，”史中鹏表示，“我最后被炸死了。”

对于中国观众来说，屏幕上不断上演的抗日剧，让人难以忘记日本残酷占领中国14年的痛苦历史。中国曾经遭受外国列强的百年欺凌，尤其是日本。

日本外交政策学者表示，去年中国拍摄了200多部抗日影视剧。

影片营造出的仇恨情绪，现在成了中日在东海海域领土争端中一个推波助澜的因素。中日钓鱼岛(日本称“尖阁列岛”)之争，是1945年日本投降以来两国最严重的冲突。日本的盟友美国拒绝表态支持哪一方，只是坚称应该和平解决争议。

但中国官方几十年来支持的仇日情绪，意味着北京现在陷入了自己挖下的宣传陷阱。中日可能僵持不下，而中国政府几乎没有与对方谈判或者后退的空间。日本的民族主义高涨，也让日方很难退让。但在民族主义情绪很强的习近平上任之后，中国在此问题上或面临更加艰难的抉择。

“如果本届中国政府想要妥协，将会非常困难，”美国新泽西州西东大学(Seton Hall University)的教授何忆南表示，“公众势必会反对，领导人很清楚这一点。”何忆南研究战争记忆对于中日关系的影响。

中日紧张关系和相关的宣传活动，其实远远超出岛屿争端。在这背后，是中日在亚洲争夺权力和影响力的博奕，以及中国内部的政治斗争。许多中国观察人士认为，中国领导人培养反日仇恨情绪，是为了增强自身的政治地位。一些民众对于官员腐败和环境污染等问题日益不满，开始质疑中央领导人。

**政治因素推升产量**

东海上的领土主权之争僵持不下，敌对怒火也烧到了中国的银幕上。

在电视剧《遍地狼烟》的拍摄现场，在横店的一座草木丛生的小山坡上，男主演靳东饰演一名年轻的中国狙击手，肩负打击日本侵略者的使命。在其中一个场景里，靳东与战友穿过一个村庄抵达一个新的射击点。该剧翻拍自2011年上映的同名动作电影。在拍摄空档接受采访时，靳东否认政治因素推高抗日电视剧和电影产量的说法。

“这是长期以来很受群众欢迎的主题，”他说，身上穿着具有明显德式风格的国民党制服，头戴钢盔。“这是事实。”

原版电影由香港资深演员梁家辉出演，英文片名是Cold Steel。电影改编自一部畅销的网络小说，讲述年青猎手牧良逢因枪法精准而被征召入国民党军队的故事。戏中他曾多次与一名冷酷的日本狙击手井一男决斗，场面血腥。两人都坠入爱河，牧良逢爱上了一名战争遗孀，而井一男则与日本军医院的护士相爱。但电影在两位战士之间清晰地划出了道德界限。

“我希望嫁给一名武士，而不是谋杀犯，”剧中名叫滨田凌子的护士对井一男说道，谴责他残杀平民。

在翻拍的电视剧中，导演李云亮表示，他并不打算妖魔化战争中的敌方。“在我们的剧中，日本士兵也有感情的，”他说。“这场战争给中日双方都带来了苦难。”

北京的监管层仍锲而不舍。根据未公开资料，新剧的故事情节将更具政治性，会更着重强调国共合作中共产党一方的军事实力。

**战争题材**

一些中国影评人表示，由于审查当局宣布严禁拍摄其他许多主题，在这个激烈争夺观众和广告的市场中，战争自然而然成为主要题材。

“只有抗日主题不受限制，”直言不讳的文化评论人、上海同济大学教授朱大可说，“电视剧编导人员认为只有藉助抗日主题，他们才能赢得那些喜欢这类题材、思想狭隘的爱国人士的赞赏。”

朱大可估计，中国所放映的电视剧中，战争题材约占到70%。中国国家广播电视总局去年批准拍摄69部抗日电视连续剧以及约100部电影。官方媒体报导称，其中多达40部在横店影视基地拍摄。中央电视台4月报导称，截至3月底，有超过30部抗日电视剧正在拍摄或计划拍摄。

每天晚上，电视台争相播放八路军和新四军与日本侵略者浴血奋战的英雄故事。这些电视剧发掘抗战时期充满欺骗、背叛及合作的历史来精心设计情节。

1月在香港举行的一场研讨会齐聚了双方的舆论界人士，包括军队退休军官。研讨会专门指出，抗战剧在中日两国关系骤然降温方面扮演了重要角色。

“是的，南京大屠杀实实在在发生过，”东京大学教授、前防卫厅研究员Yasuhiro Matsuda在研讨会上表示，“日本确实入侵中国。这些都是事实。但是，当有200多部战争电影放映出来，你可以想像所带来的负面影响有多少。”

日本政府去年9月宣布中日有争议岛屿国有化，激起中国各地的反日浪潮。中国对日本产品的需求全线下滑，仇恨情绪不言而喻。根据日本海关数据，截至3月的一年内，日本对中国出口减少9.1%至11.3万亿(兆)日圆。

在东海海域，中日双方至今表现出了克制。不过，由于意外或误判从而引发冲突的风险仍较高。在习近平领导下，中国已经加强空军及海军部署，军事专家认为这旨在损耗日方在这些可能资源丰富的岛屿附近的力量。

**渲染传奇色彩**

渲染共产党发展过程中的传奇色彩，抗日题材电影是工具之一。

中华人民共和国刚刚成立那几年，这些电影显示出在毛泽东领导下，爱国的共产党游击队领导的英勇抗日。相比之下，蒋介石领导的国民党则被刻画成腐败无能，还与以美国为首的外国势力狼狈为奸。1970年代以前出生的大多数中国人都记得那个时期的黑白电影。

其中，《地道战》是全球观影人数最多的一部电影，据中国军队电影制片厂--八一电影制片厂估算，到2006年，该片观影人次达到18亿人次。在这部60年代拍摄的电影中，游击战激发足智多谋的农民在居住的房屋下面挖掘四通八达的地道网，他们不断利用地道袭扰日本侵略者。

由于当时政治管控严格且精神层面没有其他娱乐活动，这些电影定期上映，意味着几代观影人多次观看这些电影。这些电影通常都是制作较为原始，有的通过画外音帮观影人了解情节。主题必定是日本军队残忍对待中国战士和民众，但颇为自相矛盾的是，这些电影又避免过度丑化入侵者。电影很少发掘日本角色，情节发展往往集中在毛泽东领导下的抗战取得胜利，而非入侵者在战场上明显取得的作战优势，迫使中国军队一路败退，直到战争结束。

历史学家称，这段时间，中国的电影制片人遵从一项地缘政治策略，即中国希望避免疏远东京。

当时中国共产党希望在外交上获得日本承认，同时也希望挑起美国与其在亚太最重要的盟友间的矛盾。严格的审查消除了体现日本人残暴的内容。1956年在沈阳和太原举行的军事法庭审判，中国宽待日本战犯，从今天看来这简直难以想象。接受审判的51名战犯无一被判处死刑或长期监禁。

这段时期的教科书提到了主要事件和战役，但淡化了日本侵略的范围和影响。电影制片人避免从类似1937年南京大屠杀的暴行中挖掘电影题材。一些历史学家暗示，共产党还决心压制纪录主要战役的电影或详细史料，否则，注意力将转向在抗日过程中担纲要角的国民党军队。当民国首都南京沦陷时，共产党的部队在保卫这座城市中几乎没有起到什么作用。

**回顾日军暴行**

这种态度在1980年代初期发生转变，当时中国电影界开始对日本战时犯行不再有所保留。中国与日本在1972年建交，文化大革命在1976年结束，在邓小平领导下的共产党开始进行市场改革开放。

历史学家指出，当时的共产党迫切需要恢复执政威望，扫除要求政治革新的呼声，重提日军暴行刚好能够分散注意力。相较之下，对于共产党自己造成的重大灾难，包括毛泽东发动的导致数千万人饥荒的大跃进，共产党仍然强力打压相关的记录或公开动作。

1989年天安门事件严重撼动共产党根基之后，中国官方提倡爱国主义的愿望更加强烈。“或许领导阶层发现到，集体遭到某个外部敌人迫害的记忆，更能够有效地产生凝聚力，”香港中文大学的电影及历史研究学者Kristof Van Den Troost指出。

当时最着名的电影之一是《红高梁》，改编自2012年诺贝尔奖得主莫言的小说，女星巩俐及导演张艺谋凭此片开展电影事业。这部电影极具冲击性，从一段农村恋情，切换至一幕血腥的场景。影片中日军下令一当地屠夫活剥一囚犯的人皮，屠夫出于不忍选择将囚犯刺死，立即遭到机关枪射杀。接着屠夫的伙计被迫活剥另一名囚犯的人皮，这名囚犯为共产党游击队员。

随着中国各地纷纷设立抗战纪念馆，电影界得以大量拍摄反映南京大规模屠杀及强暴的影片。中国方面估计南京大屠杀的死亡人数为30万人。日本及一些其他外国的估计人数较低。

如今，一些电影虽然仍呼应官方的反日立场，但处理方式较以前的影片已经变得较为微妙。在2009年的卖座片《南京！南京！》，导演陆川安排一名慈悲为怀，名叫角川的日本军官角色，由中泉英雄饰演，角川在南京大屠杀期间没有与其他日军为伍。

但有时候，电影人也可能触犯中国当局的底线。《红高梁》男主角姜文所执导的第二部电影《鬼子来了》，遭到中国广电当局封杀。这部电影赢得2000年坎城(戛纳)电影节评审团大奖，但之后在中国遭到禁演。该片讽刺河北一个村子里的村民在看守一名被俘日兵及其翻译的混乱过程。虽然电影结局是村民惨遭屠杀，但电影审查当局批评这部片子美化了日本俘虏，而且没有将中国人民刻画成勇敢无私的爱国者。

**荒诞情节**

虽然制片公司持续推出新戏，但目前迹象显示，编剧已经江郎才尽。近期某些作品的荒诞和暴力情节，已经引起批评。

一些导演将出神入化的武术与战争剧结合，片中的中国人手无寸铁便能击毙众多日军。

在电视剧《抗日奇侠》中，一名中国武术高手徒手将日本兵撕成两半。在另一个场景中，一个日本兵被打到穿肠破肚。

在外界批评抗日剧荒谬的声浪下，中国国家广电总局这个月下令整治，要求制片公司制作“较严肃的”戏剧。

就连史中鹏也对扮演丧命的日本兵感到厌烦了。