张艺谋携《金陵十三钗》冲击奥斯卡

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透北京12月11日电（记者 Ben Blanchard）---张艺谋执导的战争史诗电影《金陵十三钗》邀请好莱坞一线影星克里斯蒂安·贝尔(Christian Bale)加盟，将代表中国角逐新一届奥斯卡最佳外语片奖。
该片讲述南京大屠杀中的故事，贝尔饰演的一位传教士1937年被困在大屠杀背景下的南京，帮助一群女学生免受日本人的迫害。
不过贝尔不认为该片是政治宣传片。"这是一部历史题材的影片。如果认真审视该片，该片更多地是展现人性和危机下人性的自然反应。"
中国方面称，日军1937年攻陷南京後屠杀了30万民，二战结束後的盟军法庭认定死亡数字为约14.2万人。
中国政府认为，日方拒不承认1931-1945年期间日本军人在中国犯下的暴行，长年来影响中日关系正常化。
"西方人大多不了解南京大屠杀。我倒是知道，也有这本书（原著），不过从来没看过。所以我来中国进行进一步了解，"贝尔称。
张艺谋低调地表示："我们会尽量努力做好，不过我对奥斯卡游戏规则完全不懂，获奖还得看运气。"
尽管中国业界可能在期盼着该片冲击奥斯卡奖，贝尔则认为对他来说更重要的是与张艺谋合作。"我的想法很直接，这事很自然。我非常期待拍一部中国电影，尤其是与大名鼎鼎的张艺谋合作。"（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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