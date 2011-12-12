张艺谋携《金陵十三钗》冲击奥斯卡

路透北京12月11日电（记者 Ben Blanchard）---张艺谋执导的战争史诗电影《金陵十三钗》邀请好莱坞一线影星克里斯蒂安·贝尔(Christian Bale)加盟，将代表中国角逐新一届奥斯卡最佳外语片奖。

该片讲述南京大屠杀中的故事，贝尔饰演的一位传教士1937年被困在大屠杀背景下的南京，帮助一群女学生免受日本人的迫害。

不过贝尔不认为该片是政治宣传片。"这是一部历史题材的影片。如果认真审视该片，该片更多地是展现人性和危机下人性的自然反应。"

中国方面称，日军1937年攻陷南京後屠杀了30万民，二战结束後的盟军法庭认定死亡数字为约14.2万人。

中国政府认为，日方拒不承认1931-1945年期间日本军人在中国犯下的暴行，长年来影响中日关系正常化。

"西方人大多不了解南京大屠杀。我倒是知道，也有这本书（原著），不过从来没看过。所以我来中国进行进一步了解，"贝尔称。

张艺谋低调地表示："我们会尽量努力做好，不过我对奥斯卡游戏规则完全不懂，获奖还得看运气。"

尽管中国业界可能在期盼着该片冲击奥斯卡奖，贝尔则认为对他来说更重要的是与张艺谋合作。"我的想法很直接，这事很自然。我非常期待拍一部中国电影，尤其是与大名鼎鼎的张艺谋合作。"（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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