好莱坞明星助阵万达青岛影视产业园区开工

路透青岛9月22日(记者 Jane Lanhee Lee/Matthew Miller) - 中国首富、房地产开发商王健林宣布万达将投资500亿元(81.7亿美元)建设全球投资规模最大的影视产业项目——青岛东方影都影视产业园区，其中涉及文化旅游产业的投资300亿元，房地产业务投资200亿元。

在周日的项目启动仪式上，万达集团还邀请到约翰·特拉沃尔塔(John Travolta)、妮可·基德曼(NicoleKidman)和凯瑟琳·泽塔琼斯(Catherine Zeta-Jones)等众多好莱坞明星助阵。

2017年该影视产业项目将全部建成开业，园区将包括全球首个固定水下摄影棚、一个巨大的会展中心、一个含室内游乐园的购物中心和七家度假酒店。

还项目还将包括一个含300个泊位的游艇俱乐部。

王健林表示：“东方影都（项目）是落实国家文化强国方针的重大举措，是万达文化产业发展的重大战略，也是打造中国文化世界品牌的重大努力。”

王健林被《福布斯》杂志评选为中国最富有的人，其个人财产达到140亿美元。

对于王健林而言，青岛东方影都项目也是万达集团充分利用房地产开发，打造娱乐帝国的最新举措。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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