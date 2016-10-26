表外理财纳入MPA广义信贷测算 降杠杆信号意义大于实际影响（更新版）

路透北京10月26日 - 据三位消息人士透露，中国央行日前下发关于MPA（宏观审慎评估体系）的调控要求，要求从三季度起将银行表外理财业务纳入“广义信贷”测算，以进一步规范表外理财业务。市场人士认为此举旨在延续今年降杠杆的思路，其信号意义大于实际影响。

他们普遍认为，由于表外理财仅是纳入广义信贷的“测算”范围而非纳入“评估”范围，其主要影响在于约束理财产品规模扩张，短期内对银行表外理财存量资产的实质影响有限，但此举背后控制金融机构杠杆的信号意义不可忽视。

“央行需要降杠杆，约束金融机构的杠杆行为的想法不是现在才有，如果不把表外资产纳入表内，降低金融机构的杠杆率，未来就是个定时炸弹。”一家国有大行总行投行部人士表示，“但央行也不会主动刺破这个泡沫，否则残局有的收拾。央行即使做，手段也不会太激进。”

消息人士透露，表外理财资金运用表现为央行调统部门表外理财资产负债表中资产余额-现金余额-存款余额；而季末含表外理财广义信贷余额体现为季末广义信贷余额+表外理财总资产-表外理财现金余额-表外理财存款余额。

这意味着广义信贷统计范围除各项贷款、债券投资、股权及其他投资、买入返售资产、存放非存款类金融机构等五个项目，还将增加表外理财资金运用项目。

截至发稿，路透暂无法立即获得中国央行的评论。

一位接近监管层人士认为，这个措施也只是试探性的。她认为，中国央行也许是先关注一下数量，相当于先摸个底。而主要影响的将是表外理财存量比较多的银行。

国信证券首席宏观分析师董德志点评称，由于广义货币供应量M2的扩张与否不仅受到表内资产影响，也会受到表外理财资产规模变化的影响，MPA管理制度的本质就是为了更好的控制广义货币供应量的变化，为宏观上的去杠杆进行监测准备。

他预计，当表外理财被纳入监测后，以不规范非标形式存在的企业杠杆将面临更大的压力。

华泰证券首席金融分析师罗毅表示，该项调整意在更全面囊括银行体系信用投放渠道，使广义信贷指标更有效的反映银行体系信用投放和货币派生情况。防止银行通过表内转表外来腾挪资产。

招商证券金融业首席分析师马鲲鹏则认为，未来理财委外业务将获得发展空间。

他表示，在理财规模扩张放缓甚至收缩后，“新发产品以滚动弥补存量产品损失或利差倒挂”之路不复存在，“做好存量业务、提高存量业务收益”将成为未来银行理财业务的主要任务。作为当前为数不多的高收益资产运用方式，委外业务（不论是债券委外还是权益委外）都将成为银行理财更重要的高收益资产类别，将迎来更大发展，在理财总盘子中的占比预计将持续提升。

中国央行行长助理张晓慧此前撰文称，目前宏观审慎评估体系(MPA)主要按月监测、按季评估，使用的主要是月末、季末数据，这难免会产生一定的时点效应；但随着金融机构对MPA评估规则更加熟悉，预计这种影响会逐步减弱。而一些非存款类金融机构高杠杆经营现象突出，有必要引导其加强杠杆管理及风险防范，把过高的杠杆调整到合理的水平；此外，未来将加强MPA对银行表外业务的规范。

中国银行间债市周三早盘长端利率债收益率跳涨，国债期货开盘大跌，因央行规定MPA考核自三季度起将银行表外理财业务纳入广义信贷测算，引发市场对理财收缩的担忧。但随后买盘涌现，现券收益率回落至接近昨日尾盘水平。

**测算结果或将影响评估口径调整**

消息人士指出，MPA的具体操作方面，要按原口径广义信贷实施评估，但按照新口径广义信贷实施测算，“按此测算的结果相当不理想，将作为微调原口径广义信贷评估结果的重要参考因素。”

马鲲鹏解释称，通知要求的仅仅是测算包含理财后的广义信贷和当前不包含理财的广义信贷之差，并不是立即执行新口径。此外，若部分银行测算结果偏离过大，广义信贷口径会进行微调。

华泰证券金融组分析师认为，当前银行表外理财增速快于表内广义信贷，按照2016年上半年数据，若将表外理财纳入广义信贷，将使得广义信贷上半年增速提高2个百分点左右。

据其测算，2016年上半年表内广义信贷余额较去年末增长约12%，而表外理财增长约16%，占整个理财市场77%，银行理财投向中以存款、债券、非标为主，债券占比40%（表外约8万亿元人民币），非标占比16.5%（表外约3.4万亿）。

另有中部城商行资金部人士表示，该政策如果没有进一步和三会（银监会、保监会、证监会）的合并措施，则和银监会出现两套监管，不一定对金融机构有利。

“政策本身挺好，很有针对性但是要看管理的后续措施，如果仅是统计则意义不大。”这位资金部人士强调。

此前为加强对银行理财业务的监管，防范影子银行规模庞大的风险，中国银监会曾下发征求意见稿要求，对商业银行理财业务进行分类管理，分为基础类理财业务和综合类理财业务；商业银行不得发行分级理财产品；并拟建立理财产品风险准备金管理制度。[nL4S1AE41I]

自2016年起，央行将原有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制，升级为“宏观审慎评估体系”。在新的框架下，央行将可以根据MPA评估结果，调节融资上限计算公式中的相关参数，控制金融机构和企业跨境融资的杠杆率和货币错配风险。（完）