中国财团以9亿美元收购广告科技企业Media.net

路透8月22日 - 广告科技初创企业Media.net周一称，已被中国投资者组成的财团以约9亿美元现金收购。

该中国财团由北京梅泰诺通信技术股份有限公司(300038.SZ)董事长张志勇牵头。

张志勇称，梅泰诺将重点扩大Media.net在中国的业务；Media.net在美国市场大获成功。

Media.net是雅虎(YHOO.O)的广告合作伙伴，2015年营收为2.32亿美元，其中逾半数来自移动用户。该公司由科技企业家Divyan Turakhia创立。

Media.net称，吸引到七家企业竞标；并称这是广告科技业全球第三大并购交易。

该公司称，中国财团已支付了4.26亿美元，随后将支付余下的部分。

梅泰诺已自去年12月停牌至今。(完)