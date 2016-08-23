中国财团以9亿美元收购广告科技企业Media.net

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透8月22日 - 广告科技初创企业Media.net周一称，已被中国投资者组成的财团以约9亿美元现金收购。
该中国财团由北京梅泰诺通信技术股份有限公司(300038.SZ)董事长张志勇牵头。
张志勇称，梅泰诺将重点扩大Media.net在中国的业务；Media.net在美国市场大获成功。
Media.net是雅虎(YHOO.O)的广告合作伙伴，2015年营收为2.32亿美元，其中逾半数来自移动用户。该公司由科技企业家Divyan Turakhia创立。
Media.net称，吸引到七家企业竞标；并称这是广告科技业全球第三大并购交易。
该公司称，中国财团已支付了4.26亿美元，随后将支付余下的部分。
梅泰诺已自去年12月停牌至今。(完)
(编译 王琛；审校 杜明霞)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。