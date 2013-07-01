中国可望收购哈萨克斯坦油田权益--消息

中国对外直接投资步伐今年望放缓 发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透阿拉木图/莫斯科6月28日 - 三名知情消息人士周五表示，中国可望收购康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)在哈萨克斯坦卡沙干(Kashagan)油田的权益，卡沙干油田是过去数十年来发现的最大油田之一。
这项收购将凸显出哈萨克斯坦与中国日益增强的战略合作关系，哈萨克斯坦向中国输出更多原油，减少对欧洲的出口。
将卡沙干油田权益卖给中国企业，将确保这块油田的一部分产油将输往中国。卡沙干油田位于里海附近，储量为120亿桶。
一名消息人士指出，中方可能由中石油出面，将以53-54亿美元左右买下North Caspian Operation Company(NCOC)的权益，但最终价格尚未确定。另外两位消息人士并未提供价格细节。
无法取得中石油置评。
这项权益出售案可能涉及三方，结构复杂，哈萨克国营石油公司Kazmunaigas从康菲手上取得油田营运商的8.4%权益，可能由中方提供贷款支持。
两位消息人士指出，这笔权益之后有可能整批或部分转售给一家中国的石油公司。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 白云)
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