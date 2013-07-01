中国可望收购哈萨克斯坦油田权益--消息

路透阿拉木图/莫斯科6月28日 - 三名知情消息人士周五表示，中国可望收购康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)在哈萨克斯坦卡沙干(Kashagan)油田的权益，卡沙干油田是过去数十年来发现的最大油田之一。

这项收购将凸显出哈萨克斯坦与中国日益增强的战略合作关系，哈萨克斯坦向中国输出更多原油，减少对欧洲的出口。

将卡沙干油田权益卖给中国企业，将确保这块油田的一部分产油将输往中国。卡沙干油田位于里海附近，储量为120亿桶。

一名消息人士指出，中方可能由中石油出面，将以53-54亿美元左右买下North Caspian Operation Company(NCOC)的权益，但最终价格尚未确定。另外两位消息人士并未提供价格细节。

无法取得中石油置评。

这项权益出售案可能涉及三方，结构复杂，哈萨克国营石油公司Kazmunaigas从康菲手上取得油田营运商的8.4%权益，可能由中方提供贷款支持。

两位消息人士指出，这笔权益之后有可能整批或部分转售给一家中国的石油公司。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 白云)

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