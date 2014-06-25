上半年涉及中国企业的并购交易增加近五成

路透上海6月26日 - 据汤森路透最新统计数据，今年以来涉及中国企业的并购交易总额达1,766亿美元，较去年同期增长47.4%，这是自1982年有纪录以来，中国企业参与的并购交易活动最为活跃的半年。

截止6月20日的数据，今年以来金融行业中涉中企的并购交易总额创历史最高纪录，达570亿美元，占据并购总额约三分之一的市场份额，这主要是受中信泰富(0267.HK)收购其国有母公司--中信集团主要资产所支持，该项并购交易额达445亿美元，是亚太区最大一宗并购案。

涉及中国企业在TMT行业（技术、媒体和通信）的并购交易额达277亿美元，同比增长101%，是2008年以来交易额最高的半年。

今年来中企海外并购交易额达250亿美元，同比下降21.6%；境外并购的主要行业--能源电力的并购额同比下降65.3%达47亿美元。上半年最大的海外收购案例是中粮集团和厚朴等组成的投资者集团以40亿美元收购新加坡来宝农业。

而外资入境并购交易总额今年来达224亿美元，同比增长29.8%，其中以中国房地产行业为目标的入境并购交易达91亿美元，同比增长84%，占比达四成。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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