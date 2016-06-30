焦点：中国名不见经传公司纷赴海外收购 带火了尽职调查业

2016年1月21日，在北京拍摄的人民币和美元纸币。 REUTERS/Jason Lee

路透香港6月30日 - 不论是房地产公司还是吸尘器厂商，很多不知名的中国公司纷纷展开海外并购。这给尽职调查业带来繁荣，因为这些名不见经传公司的收购目标甚至竞购对手都渴望得到一个问题的答案：“这些家伙到底是谁？”

面对国内经济放缓，中国企业纷纷到海外猎寻非人民币资产，尽管他们的海外并购经验十分匮乏。根据汤森路透的数据，中国海外并购活动两年来增加了一倍多，2016年迄今的交易总额达到1,200亿美元的纪录水平。

面对这些陌生中国公司的收购提议，卖家们在多方打探，以核实买家的信用度和融资能力。但更加仔细的调查也不一定能让人放心。

“一些中国公司的名字被打上了好多问号，”Stroz Friedberg (Asia)总经理Bill Sims表示。这是一家全球风险和调查公司。

“这里有一个合规问题。大家想知道，并购用的这些钱从哪来？他们会不会在最后一刻退出交易？”

私募股权投资企业KKR (KKR.N)1月将德国高端咖啡机制造商WMF列入出售清单后，包括真空吸尘器制造商莱克电气(603355.SS)在内的四个中国买家表示出收购意愿。

一位直接知晓出售进展的人士向路透称，在全球并购舞台上首秀的莱克电气，为WMF开出了大约16.7亿欧元(19亿美元)的收购报价，仅略低于法国Groupe SEB (SEBF.PA)的出价。这位人士并称，莱克电气的收购提案可靠而且融资条件很好。

莱克电气并未回复路透的置评要求。

另一个名不见经传的买家是泰禾集团(000732.SZ)，旗下大股东福建泰禾投资有限公司打败了近20家亚洲乃至全球性企业，最终将大新金融(0440.HK)旗下保险业务收入囊中，成为香港最大的一笔保险业并购案。

根据汤森路透数据，泰禾以七倍市净率收购了这部分业务，而中国保险商的平均水平为1.3倍左右。

**从房地产到汽车零部件**

2月初时在汽车零部件方面经验有限的中国银亿房地产股份有限公司(000981.SZ)打败一家中国汽车零部件生产企业，收购了比利时汽车变速器生产商Punch Power，交易金额不详。

“由于一些名不见经传的中国新买家跨出国门，近年来尽职调查行业业务迅猛增加，”全球风险咨询机构The Risk Advisory Group驻香港的Andrew Vaughan Winterbottom称。

“我们的客户希望知道买家的资金来源，了解其到底是与政府有关联还是与较大的国企有关联，一些较大国企已遭遇中国反腐机构调查。”

警戒感在3月末升高。当时中国安邦保险(集团)股份有限公司及其合作方突然放弃以140亿美元收购喜达屋酒店及度假村(Starwood) HOT.N的交易。

“我们见到更多不知底细的买家在全球并购领域横空出世，逐渐形成一种‘卖家警惕’的环境，”德意志银行亚太并购负责人Mayooran Elalingam称。

卖家放心不下有可能会导致中国海外并购增长步伐放慢。中国最大投行中金公司(3908.HK)上个月预计，今年海外并购规模或达到1,500亿美元。

“(卖家)有一些犹豫，短期内速度会慢下来。但总体而言这种趋势是正向的，中国人正在大步向前，而卖家最终会逐渐习惯中国方式，”Sims 还表示。

“你并不希望仅仅因为新买家名不见经传就低估其力量，”华尔街上一家银行的购并主管表示。(完)