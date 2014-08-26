上半年中国地区并购交易额创近三年新高--普华永道

路透上海8月26日 - 国际会计和咨询公司普华永道周二发布报告称，上半年中国地区并购市场交易总金额为1,830亿美元，创近三年新高。下半年预期会有更多并购活动，驱动力包括国企改革、民企主导的海外并购及私募股权基金的投资活动等。

普华永道将中国并购市场分为战略投资者、财务投资者、大陆企业海外并购以及香港企业海外并购四类。上半年战投并购总额刷新了去年下半年的历史纪录，其中15宗并购交易单笔交易额超过10亿美元。

普华永道企业购并私募基金主管合伙人刘晏来表示，战略投资者并购主要发生在房地产、高科技及金融服务业等领域。房地产并购主要归因于国内房地产开发商通过借壳上市登陆资本市场；而高科技行业则是因为腾讯(0700.HK)、阿里巴巴IPO-BABA.N和百度(BIDU.O)（BAT）三大巨头的大型并购此起彼伏。

民营企业在海外并购继续扮演重要角色，上半年交易额增长约三倍。民企海外并购专注于电信、高科技和房地产等行业，并购动机大多是为了寻找新的成长市场、寻找技术购买机会或是寻求多元化投资机会。

对于下半年并购形势，普华永道报告预计，将有更多并购活动发生，例如在高科技行业，BAT三巨头继续其并购扩张，以扩大生态系统、获得用户和流量、取得新的商业模式；以及中国公司寻找产业链上游的硬件厂商收购机会。

而在金融服务领域，普华永道认为，境外战投比较关注中国的财险以及包括租赁、小额信贷和担保公司在内的放款企业，而中国企业海外并购机会将集中于拥有差异化品牌和产品的银行、保险公司、资产管理和租赁目标公司。

普华永道还指出，民营企业将继续引领中国大陆企业海外并购活动的增长，民企将关注新的成长市场，或收购科技、专有技术和品牌并带回中国市场发展。而国有企业目前重心在于混合所有制改革，因此近阶段国企的海外并购可能有所放缓。

国内企业之间的并购机会主要来自：淘汰过剩产能带来的行业性整合机会；国企改制催生的交易机会，下半年或会有数个大型交易发生；A股上市公司寻求兼并收购机会以及更多借壳上市案例的发生。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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