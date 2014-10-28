中国北车和中国南车A股继续停牌 媒体称两公司即将合并

路透上海10月28日 - 周一临时停牌的中国两大轨道车辆生产商--中国北车601299.SS和中国南车(601766.SS)A股将继续停牌，因公司正筹划重大事项。两公司将于五天内公告是否进行该重大事项并复牌。

目前香港证交所网站尚未见到中国北车H股6199.HK和中国南车H股(1766.HK)是否继续停牌的公告。而中国证券报周二报导引述权威渠道消息称，上述“重大事项”即为市场传言已久的南北车重组合并。

该权威渠道消息称，南北车整合的筹备小组现已成立，由两公司一把手牵头，整合方案由中金公司具体负责，正在紧锣密鼓制定之中。

报导引述业内人士认为，推动中国高端装备“走出去”并推动中国从制造业大国向制造业强国加速转型的思路已确定无疑，高铁是高端装备制造的领头羊，南北车的整合将有利于在国际上形成合力，助推上述战略目标的实现，预计两者整合步伐之快将超预期。

“南北车整合一事高层已经统一意见，已是板上钉钉，由国务院主导，速度可能很快，现在最大的悬念是整合方案以及相关的人事变动。”一位业内人士透露。

9月财新网曾报导，国资委目前正在力推中国南车和中国北车重新整合为一家公司，以便中国的高铁技术更好地出口到海外。当时这两家上市公司回应称，控股股东尚未上报有关合并的方案，而央企层面的重组整合事宜由上级部门决定。

这两家上市公司正在积极拓展海外市场。美国SunGroup此前曾对路透表示，其与中国北车、其旗下的唐山轨道客车公司联手，有意参与美国加州价值680亿美元的高铁项目。而中国北车的竞争对手中国南车亦有意参加上述加州高铁项目的竞标，但其竞标团队将会另外组建，不会包括中国北车。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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