中国海航集团将以60亿美元收购电子产品分销商Ingram Micro

路透2月17日 - 中国海航集团将以约60亿美元收购电子产品分销商Ingram Micro Inc IM.N，为中资企业最新海外并购之举。

海航集团旗下天津天海投资(600751.SS)所提的每股38.90美元收购报价，较Ingram周三收盘价溢价31.2%。

Ingram Micro在周三美股盘后交易中报36.40美元。该公司分销的产品涵盖领域广泛，从苹果(AAPL.O)的iPhone手机到思科(CSCO.O)的网络设备，不一而足。

Ingram在提交的监管文件中称，如果本项交易在美国外资审议委员会(CFIUS)调查后遭到中止，那么天津天海将被要求向Ingram支付4亿美元的费用。

“我认为不会有安全忧虑，因为Ingram Micro是设备分销商，而其大多数产品不是销往对安全问题高度敏感的客户，”Northcoast Research分析师Keith Housum说。

这项并购案将有助于海航集团透过Ingram的供应链网络提振集团旗下的物流部门。海航集团是海南航空(600221.SS)的所有者，而且是天津天海投资的最大股东。

同时，海航集团也可透过Ingram庞大的国际化版图强化其在高成长新兴市场的触角。(完)