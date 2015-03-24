焦点：继倍耐力之后 中国企业在意大利的并购盛宴仍将继续

图为在意大利都灵拍摄的倍耐力轮胎。 REUTERS/Giorgio Perottino

路透米兰3月23日 - 经历数年的经济滑坡后，意大利已成为中国企业的狩猎场。中国企业如今不再只是从幕后投资，而是热衷于取得像倍耐力(Pirelli)PECI.MI这样有很高价值但资金紧张的意大利企业的控制权。

“中国有资金，意大利有品牌、产品和技术，但缺钱，”一位了解倍耐力交易的银行家表示。

中国国有企业中国化工集团公司将收购作为全球第五大轮胎生产商的倍耐力，交易规模为71亿欧元(合77亿美元)。这家拥有143年历史的意大利公司将被收入中国企业的囊中。

周日宣布的这一收购计划是中国企业在欧洲进行的最大手笔并购之一。在此之前，中国投资者也在该国展开了一连串收购。作为欧元区第三大经济体的意大利仍在奋力摆脱自二战以来持续时间最长的经济衰退。

中国企业在意大利的收获包括电网公司Terna(TRN.MI)和Snam(SRG.MI)、涡轮机制造商Ansaldo和豪华游艇制造商Ferretti，以及中国央行收购的多家意大利蓝筹企业的少量股权。

中国在欧洲的收购通常都会大量购入股权，但达不到像中国化工直接控股倍耐力的程度。

“我认为这明确显示，他们不想再躲在幕后悄悄投资，而是想发挥主导作用，成为关注的焦点，”Mandarin Capital Partners董事总经理Alberto Forchielli说。

**不缺少收购目标**

中国正日益成为欧洲重要的投资伙伴，这一点在上周变得益发明显。上周意大利加入英国、法国以及德国的行列，不顾美国反对，宣布支持中国主导成立的亚洲基础设施投资银行(亚投行，AIIB)。

毕马威会计师事务所在倍耐力协议披露前公布的一份研究报告中称，过去五年中国在意大利收购交易的总金额达到100亿欧元，其中一半是在2014年。该事务所称，去年意大利将近三分之一的海外收购来自中国。

收购目标倒是不缺。银行家表示，中国日上免税行也有可能像韩国乐天集团(023530.KS)一样，收购旅行零售商World Duty FreeWDF.MI的部分股权。

消息人士向路透表示，陷入困境的意大利西雅那银行(Banca MPS)(BMPS.MI)正在寻找买家，也吸引了中国投资者的兴趣。消息人士还称，油田服务集团Saipem(SPMI.MI)去年也接到尚不知道名称的中国买家接洽。

“亚洲投资者将获得巨大收获，这个选择不会错，”一投行业者称。“意大利是欧洲最开放的市场之一，而且仍有待投资。”

意大利总理伦齐(Matteo Renzi)的政府曾暗示，不会对此加以阻碍。

银行业者称，对外国投资来讲，意大利主要的弱点是经济增长长期乏力，以及拜占庭式的法律和监管框架。

**中国说了算**

伦齐承诺推动经济的现代化，简化行政审批。执政一年有余，他与海外投资者似乎仍在享受蜜月期。今年经济料将实现的加速增长也会带来帮助。

伦齐习惯对事情发表高调评论，但对于倍耐力轮胎收购案却异常沉默，但政府也没有对中国化工作出贸易保护主义的干涉，尽管该公司收购了意大利一家最知名的公司。

银行业者称，意大利的态度是在鼓励亚洲投资，而意大利企业也进一步打入中国巨大的市场。

《中国走向西方》(China Goes West)一书的作者Joel Backaler称，中国企业也需要向欧洲投资，以弥补竞争异常激烈的国内市场。

他说：“随着劳动力和能源成本上升，以及利润率压力加大，希望以高价出售产品的中国企业需要有一些不同的东西，例如比中国国内产品质量更好的轮胎。”

他和其他专家称，中国化工集团控股倍耐力轮胎的交易，可能也表明中国企业的投资方式比以前更加强有力。

根据达成的协议，新控股公司的董事会席位将在中国化工和倍耐力现有股东之间平均分配，同时意大利管理层将留任。

按照协议，只有经过占资本总额90%的“绝对多数”同意，才能将倍耐力的总部迁至意大利以外的地点，或将公司的知识产权移交给第三方，这使得意大利股东拥有否决权。

但银行家称，未来谁将逐渐控制局面是毫无疑问的。

“我认为我们将在未来几年看到清晰的权力转移。最终，将由中国人说了算。”(完)

(编译 汪红英/郑茵/王丽鑫/秦德兴; 审校 徐文焰/王颖)

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