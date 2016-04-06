发达国家去年在中国境内的并购交易量创下10年低位--毕马威

路透香港4月6日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周三公布一项调查显示，发达国家去年在中国境内并购交易量创10年低位，基于对中国经济的担忧。

根据毕马威的数据，在2015年7-12月间，发达国家在中国的境内交易量与前六个月相比下降55%，由77宗下跌至35宗，这是至少10年来最低的数字，并出现境外收购量首次超过境内交易量。

而发达国家2015年全年在中国的112宗境内交易也创下10年来的低位。

毕马威中国投资咨询服务主管雷诺森（Ryan Reynoldson）说，“虽然人们的确在担忧中国的经济，但中期来看，这仍不足于对并购市场产生太大的抑制。”

他指出，对海外投资者来说，中国仍是一个充满着吸引力和商机的地方。特别是，中国社会正在走向老龄化，健康医疗就是一个很大的商机；科技行业也很活跃，大量的资金被投放进去，新兴企业不断涌现。

在35宗中国境内交易中，其中过半来自香港（22宗），而之前六个月是43宗；三宗来自美国（前六个月是11宗），两宗来自新加坡（前六个月是6宗）；只有日本在中国的并购保持着平稳的态势，上半年和下半年均为6宗。

毕马威的分析调查涵盖了买方至少占据海外公司5%股权的完成交易资料，并跟踪了15个发达经济体和13个新兴市场经济体之间的交易过程，但不包含政府、私募基金或其他金融机构投资的交易。

**中国境外并购亦创10年最高**

另一方面，来自中国的境外并购活动仍然保持强劲。中国对发达市场的境外投资上升5%至62宗，这是10年来最高的半年度成交总数。美国是最热门的投资地点，成交12宗；澳洲位居第二，成交9宗；香港的收购案有6宗，比前六个月的15宗有所下降。

调查发现，中国公司在新兴市场表现得更为活跃。中国在新兴市场的投资在2015年下半年上升78%，达16宗，其中南亚和东亚（不包括东盟）有7宗。

雷诺森称，尽管人民币的币值目前处于近年低点，但毕马威仍然预期中国企业会持续进行重大的交易，因为中国的私营和国有企业正积极地寻找新的技术，进入新的市场，以使自己在国内市场变得更强，在国际市场上更有竞争力。

“对中国海外并购而言，投资海外的成本正变得更为高昂，针对资本外流的管制也愈趋严格。这使得私营企业较难以将金钱转往境外。”他说。（完）