中国汉能收购美国太阳能面板企业Global Solar Energy

路透香港7月26日 - 中国汉能控股集团宣布，已并购美国Global Solar Energy公司，这是汉能在提升太阳能面板生产技术之际，于一年内完成的第三次海外技术并购。

汉能之前在2012年并购了德国Solibro和美国MiaSole公司。汉能控股集团董事局主席李河君周四在一则声明中称，这次并购将使汉能“加快在薄膜光伏技术方面的开发与大规模应用。”

Global Solar位于美国亚利桑那州图森，专业生产铜铟镓硒(CIGS)技术的太阳能电池。薄膜光伏产品因重量比传统的晶体硅产品要轻，而应用在光伏建筑一体化(BIPV)、太阳能屋顶系统、电动汽车和移动太阳能应用产品等领域。

知情人士透露，“Global Solar遇到了一些财务上的问题，汉能以一个公道的价格把它买了下来”，该人士拒绝具名，因未被授权就该话题对媒体发言。

李河君称，Global Solar将继续在美国运营。

中国已成为全球最大的太阳能面板生产商，且是太阳能行业主要的供应方。汉能控股是香港上市企业汉能太阳能(0566.HK)的控股股东，旗下雇员超过八千人。

过去几年间，来自中国企业的竞争已造成一些欧美太阳能面板商破产。

汉能表示，在获得美国外资审议委员会(CFIUS)和中国国家发改委的批准后，已经完成对Global Solar的收购。(完)

(编译 隋芬; 审校 蔡美珍)

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