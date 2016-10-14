中国跨境并购明年仍活跃 互联网等新经济成焦点--瑞银

路透上海10月14日 - 瑞银(UBS)(UBSG.S)投资银行亚洲并购部主管卢穗诚周四稍晚表示，今年中国海外并购出现爆发性增长，由于推动跨境并购的因素仍将持续，估计明年与中国相关的跨境并购交易仍会较活跃，互联网、电商等新经济领域有望成为中国企业的关注焦点之一。

虽然人民币汇率近期呈贬值趋势，且中国外汇监管部门对资本大规模流出呈审慎态度，但他认为，这并不会对中资跨境并购造成太大的影响。

“推动海外并购的因素还在，明年还是繁忙活跃的一年，...我们仍会看到100亿美元级别的并购发生。”他在采访中指出。

据汤森路透数据，中国第一季海外并购交易额创下纪录新高802亿美元，不过二季度和三季度交易额持续环比下降约一半，分别达414亿美元和208亿美元（截止9月15日数据），主要是因为一季度中国出现多起超大型跨境并购案例，例如中国化工集团以430亿美元对价收购瑞士农化集团先正达全部股权，该交易是目前中国最大的一笔境外收购。

卢穗诚表示，虽然目前很难判断明年是否会继续出现类似先正达这样的超大型并购案，但单从交易笔数而言，明年肯定不会少。这背后的驱动力包括中国“一带一路”的政策推动、充裕的资金供应、A股与海外市场的估值差距等等。

从中资海外并购关注的行业来看，他认为，今年已有向互联网、高科技、传媒等新经济领域转向的趋势，明年可能会更为明显。一是随着中国科技巨头阿里巴巴(BABA.N)、腾讯(0700.HK)等中国科技巨头的成长，他们的并购能力在快速提升；二是全球科技界亦需要与中国资本和中国市场的对接。

“海外互联网企业曾有过风光，不过估值近来下跌不少。他们大多没有能力独自打开中国市场，需要找一个好的中国合作伙伴。”他说。

对于人民币汇率趋贬是否会对中资并购产生较大的影响，卢穗诚回应称，人民币汇率相对于英镑等其他非美元货币而言，还是属于较为抗跌的；作为海外并购的考量要素之一，人民币汇率目前仍处在合适的窗口期。

他还指出，中资企业海外并购往往首先考虑协同效应、跨境经营和整合难度，货币风险往往是放在最后的考虑因素。（完）