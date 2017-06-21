焦点：中国A股成功晋身MSCI指数后 亚洲邻国恐出现资金外流

路透新加坡6月21日 - 美国指数提供商MSCI明晟将中国A股纳入其指标股指的决定，周三未激起亚洲投资人的反应，但指数权重重新调整后，部分亚洲市场可能因此出现资金外流。

路透根据MSCI数据的计算，由于这次调整，韩国和台湾在MSCI新兴市场指数中的权重下调最大。

MSCI计划初始纳入222只大盘A股。基于5%的纳入因子，这些A股约占 MSCI新兴市场指数0.73%的权重。MSCI计划分两步实施这个初始纳入计划，以缓冲沪股通和深股通当前尚存的每日额度限制。

中国沪深300指数.CSI300周三盘初遭遇一波获利了结卖压，但终场收升1.2%，创2015年12月31日以来最高收位，沪综指.SSEC上涨0.5%。

根据MSCI数据，韩股权重预计将由5月31日的15.65%降至15.27%。中国A股初步纳入后，台股权重将由12.23%降至12.07%。

据AP Securities分析师Grace Aller指出，菲律宾权重料由1.2%降至1.18%。

这些股市的权重下滑，将导致追踪MSCI指数的投资者相应减少在这些股市的敞口，以维持与MSCI指数配置相符。

“中国A股纳入MSCI新兴市场指数，将挤掉一些其他新兴市场股票，”RCBC Securities分析师Jeffrey Lucero称。

韩国金融服务委员会(FSC)副主席在首尔的一次政策会议上称，可能会有6,000亿韩元(5.2536亿美元)至4.3万亿韩元资金流出韩国。

台湾当局表示，MSCI此举之后，预计有110亿台币(3.6080亿美元)至150亿台币资金撤出台湾主要股指。

目前为止，投资者似乎基本上对MSCI的决定反应平淡，称这对中国具有象征性意义，但纳入规模较小。投资者也有充分的时间来调整适应。

这项决定宣布后，韩国综合股价指数(KOSPI).KS11最多下挫1%，但后来跌幅缩减至0.5%。台湾股市起初下滑0.5%，不过随后回升，终场收高0.24%。

瑞银策略师Niall MacLeod和Matthew Gilman在一份报告中写道，“指数追踪机构要求的再平衡规模，将远低于2015-16年将海外上市股票(即中国股票的美国存托凭证)纳入的影响，当时的规模要大三四倍。”

但一些市场仍已经在尝试寻求各种方法抑制资金外流，并吸引投资者留下来。

台湾证券交易所周三表示，因应A股纳入MSCI新兴市场指数，将鼓励优质金融机构上市以扩大台股市值，并持续编纂吸引国内外保守型资金指数。与韩国交易所合编的高科技、高股息指数，最快会在7、8月推出。(完)