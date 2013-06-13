中国股市：MSCI明晟称中国在其新兴市场股指中所占权重或升至30%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，受益于需求坚挺
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
路透伦敦6月12日 - MSCI明晟 董事总经理Remy Briand周三表示，如果中国放宽对其A股投资的限制，中国股票在MSCI明晟新兴市场股指 中的权重可能升至30%，差不多比当前水准翻一倍。
如果MSCI明晟把在上海和深圳上市的中国A股纳入其新兴市场股指，将导致中国股市的外资流入规模大幅增加。
MSCI明晟称，除非中国废弃资本流动限制并扩大市场准入，否则不太可能将其纳入新兴市场股指。中国A股目前估值在3万亿美元左右。
“假设在极端情况下，投资者可以完全进入该市场...那么仅A股在新兴市场股指中就可占到14%，”Remy Briand称。
中国目前在MSCI明晟新兴市场指数中所占比例为18%，主要由香港上市的H股构成，但中国政府正在扩大允许外资买入A股的计划。
“(30%)确实是非常大的比例。但投资中国A股仍存在许多限制，而且当局表示开放过程将会循序渐进，”Briand说。“是否纳入要看监管调整的速度。”
“如果速度缓慢，暂时就不会将中国A股纳入。”(完) (编译 李爽 审校 张涛)
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7