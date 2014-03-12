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货币新闻 | 2014年 3月 12日 星期三 19:07 BJT

全球股市：中国A股有望自2015年5月起加入MSCI新兴市场指数

路透伦敦3月12日 - 指数编制机构MSCI表示，计划自2015年5月起将中国的A股加入其指标新兴市场指数 ，并已开始与市场参与者进行磋商。

MSCI的文件显示，把A股加入后，中国在新兴市场指数中的权重将由当前的18.9%上升至19.9%。

MSCI称，当中国完全放开资本市场时，中国的权重可能最高升至27.7%。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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