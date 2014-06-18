中国商务部禁止马士基等三家航运企业设立网络中心的计划

路透北京6月18日 - 中国商务部表示，对马士基、地中海航运、达飞3家航运企业设立网络中心经营者集中反垄断审查案做出禁止决定。该案涉及全球最大的三家航运企业开展的一次大规模合作，将对全球航运业产生深远影响。

中国商务部周二晚在官方网站发布公告称，商务部认为此项经营者集中形成了交易方紧密型联营，在亚洲--欧洲航线集装箱班轮运输服务市场可能具有排除、限制竞争效果。

“参与集中的经营者不能证明该集中对竞争产生的有利影响明显大于不利影响或者符合社会公共利益。因此，商务部决定禁止此项经营者集中。”公告称。

中国商务部宣布禁止决定自6月17日生效。马士基则在周二晚间表示，已放弃该P3网络中心计划。

2013年10月，马士基、地中海航运、达飞（以下称交易方）签署协议，拟在英格兰和威尔士设立一家有限责任合伙制的网络中心，统一负责交易方在亚洲--欧洲、跨大西洋和跨太平洋航线上集装箱班轮的运营性事务。

2013年9月18日，商务部收到马士基(MAERSKb.CO)、地中海航运（MSC）、达飞（CMA CGM）CMACG.UL 设立网络中心经营者集中反垄断申报，并于同年12月19日对该项经营者集中申报予以立案并开始初步审查。

商务部反垄断局负责人称，商务部对本案相关市场份额、市场控制力、市场进入、行业特点等因素进行了评估，认为本次集中完成后，交易方将形成紧密型联营，在亚洲—欧洲航线集装箱班轮运输服务合并运力份额高达约47%，市场集中度亦有大幅提高。

该负责人表示，商务部认为申报方提交的救济方案缺少相应的法律依据和可信服的证据支持，不能证明该集中对竞争产生的有利影响大于不利影响或符合社会公共利益。

该负责人称，商务部将继续关注航运市场的经营者集中行为，与有关政府部门合作，依法维护市场竞争秩序，保护消费者利益。（完）

(发稿 李贺; 审校)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。