金融危机後多数跨国公司依赖中国市场增收--调查

路透上海12月7日电---经济学人信息部(EIU)周三发布的调查研究报告显示,全球金融危机令跨国公司,尤其是大型跨国公司更为依赖中国市场,以带来更多营收,尽管目前中国对於大多跨国公司而言,仍是一个相对较小的市场.

6月至7月,经济学人信息部对328家非中国的跨国公司高层管理人员进行调查,及对学者和市场分析师的访谈,随後完成该份报告.这些受访企业总部分布在欧洲、北美和亚太区,数量大致均等,约有55%企业的全球营收超过5亿美元.

报告显示,几乎有一半的受访者表示对中国市场的期望加大,在去年营收超过50亿美元的大公司中,高达73%的受访者有此感受.不过在这些指望中国市场带来更大收入的公司中,仅有逾五成愿意增加投资,其余则依赖现有业务来增加收入.

受访的70家披露中国市场数据的跨国公司中,只有10家公司去年中国营收占其全球收入的两成以上,例如美赞臣(MJN.N)、卡地亚、必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)、百胜(YUM.N)、超微半导体AMD.N等,而有一半以上跨国公司的中国收入占比不到10%.

与2005年相比,AMD公司、必和必拓、美光科技(MU.O),阿迪达斯(ADSGn.DE)等跨国公司的中国营收全球占比提高了一倍以上,但波音(BA.N)、飞利浦(PHG.AS)、摩托罗拉MOT.N和LG电子(066570.KS)四家公司,中国营收全球占比出现了下滑.

本次调查中,只有8%受访者认为中国已是他们最大的市场,17%的公司预计中国将在五年内成为其最大市场,还有21%的公司认为这种情况会在5-10年内发生.

**跨国公司全球重新布局**

调查报告还显示,虽然跨国公司仍看好中国,但有迹象表明他们正在全球分布其投资,以平衡其整体战略布局.受访者中,有37%认为中国对全球战略至关重要,而2004年调查时该比例为53%.另有33%受访者认为中国市场虽不具备至关重要的地位,但也具有重要的战略意义,这亦较2004年调查时的41%有所下降.

EIU产业和管理研究中心亚洲总监Laurel West分析称,随着中国运营环境和竞争形势更有困难,以及印度、巴西等新兴市场的崛起,中国在跨国公司全球战略中的重要性在下降.

"(跨国公司)不把所有鸡蛋都投在一个篮子里."她形象地比喻到.

广阔的中国市场仍是跨国公司最为看重的,高达76%的受访者将中国视作自身产品增长的重要市场,31%受访者认为中国低成本制造仍是他们未来重要机遇.但亦各有约三成的受访者认为,中国亦是他们公司未来的人才基地或研发基地.

该调查报告还显示,跨国公司在中国的传统竞争优势正在削弱,例如技术,品牌管理.只有四分之一的公司认为他们拥有更胜一筹的技术或更强的品牌,约有两成公司甚至认为其在中国已没有优势而言.

受访者中,约有一半的公司担心或非常担心他们将被迫放弃知识产权来换取市场准入.46%的受访者认为,中国的监管环境和行业政策可能在未来五年对其中国战略带来重大影响.

中国已是全球第二大经济体,EIU按照购买力平价计算预测,中国将在2017年超过美国,成为全球最大经济体.(完)

--发稿 林琦 审校 乔艳红

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。