中国官媒批评跨国公司在华行贿行为

路透北京7月17日 - 《人民日报》周三发表评论文章称，中国必须打击跨国公司的商业贿赂活动；日前，中国公安部通报，警方对英国制药企业葛兰素史克(GSK.L)在华下属企业部分高管涉嫌贿赂中国官员和医生立案调查。

评论文章指责一些跨国公司利用市场优势钻发展中国家监管体系不完善的空子。

文章暗示，中国当局没打算停止近几个月对外资企业在华业务运营的一系列调查，包括定价政策和质量控制。

“严厉打击跨国公司商业贿赂，对于维护市场经济秩序、保持公平的竞争环境具有重大意义。”评论文章称。

《人民日报》上另外一篇评论文章指出，“药价虚高背后，包含着不当的，甚至是违法的成本，必须举起利剑刺破”。

第一篇文章称，葛兰素史克在华行贿一案，显示出商业反腐败斗争的复杂性与艰巨性。文章还指出，不少跨国公司在纳税和项目竞标等方面也存在问题。

“近年来，一些跨国公司利用强大的市场和技术优势，通过代理人运作，钻发展中国家监管体系不完善的空子。”文章写道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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