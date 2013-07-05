中国市级政府财政透明度低 财政公开情况欠佳--清华报告

路透北京7月5日 - 清华大学公共管理学院周五发布的2013年中国市级政府财政透明度研究报告称，中国市级政府财政透明的程度很低，即使排序在前30位的市级政府的财政公开情况也远未达到良好披露的水平。

报告称，直辖市政府的财政透明度情况居前，计划单列市政府次之，省会城市政府弱于计划单列市但仍好于其它地级市政府的总体水平。广东省的市级政府在财政公开方面居全国之首，居于中部的安徽省紧随其后，华东发达地区相对滞后。

课题组研究考察中国的全部地级市政府和直辖市政府财政公开情况，由于海南省三沙市新成立不包括在本次评价之内，因此列入本年评价和排序的所以地级城市数量为285个，加上四个直辖城市，总数共有289个城市。

报告称，值得一提的是按全口径财政透明度指标体系排名前十位的城市中，只有鄂尔多斯市政府公开了财政专户的相关数据，而其它所有城市政府都未公开，此外这十个市级政府也未能公开政府性债务当年余额和还款情况。

中国国家审计署上周公布年度预算执行审计报告后，中国国务院本周常务会议部署审计后整改工作提出研究激活财政存量资金，要求进一步压缩一般性支出和“三公”经费，政府带头过“紧日子”。(完)

(发稿 乔艳红; 撰写 沈燕; 审校 黄凯)

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