中国首只市政债券基金万家市政11月1日发行

摩根大通、法兴和东方汇理成为人民币银行间汇市即期做市商
路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行、中国进出口银行和华夏银行成为新的人民币外汇市场远掉做市商。
路透上海10月30日 -中国证券报周三报导，国内首只市政建设主题债基——万家市政纯债定期开放债券基金将于11月1日至11月22日发行，在当前债市重现入场配置良机的背景下，为投资者提供契合市场节奏变化的理财选择。
报导指出，这只以市政建设为投资主题的新基金是指广义的投向市政建设的债券,承担城市建设相关业务、承担地方交通建设投资经营以及其他国有资产经营开发的主体发行的债券，主要投向棚户区改造、城市道路桥梁轨道交通建设、污水处理等民生工程，符合国家城镇化战略。
报导认为，相对于同信用评级的产业债、票据等券种，市政类债券的到期收益率始终保持优势。
报导并引述万家基金固定收益部总监、万家市政纯债拟任基金经理朱虹指出，今年以来，权益类产品经历大幅上涨已积聚风险，有些产品的净值出现明显回调；而债券型基金更能规避股市风险，收益相对稳健。（完）
(发稿 吴芳；审校 曾祥进)
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路透上海3月28日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行2016年净利依旧仅微增。行长彭纯周二表示，目前不良率还比较稳定，但管理层把控制不良贷款放在第一位；今年不良资产的压力依然很大，新增不良资产还会继续增加。
路透香港3月28日 - 中国华润集团旗下燃气业务分支--华润燃气周四公布，去年度净利按年增长16%，逊于市场预期，惟派息比率略为上调。