中国首只市政债券基金万家市政11月1日发行

路透上海10月30日 -中国证券报周三报导，国内首只市政建设主题债基——万家市政纯债定期开放债券基金将于11月1日至11月22日发行，在当前债市重现入场配置良机的背景下，为投资者提供契合市场节奏变化的理财选择。

报导指出，这只以市政建设为投资主题的新基金是指广义的投向市政建设的债券,承担城市建设相关业务、承担地方交通建设投资经营以及其他国有资产经营开发的主体发行的债券，主要投向棚户区改造、城市道路桥梁轨道交通建设、污水处理等民生工程，符合国家城镇化战略。

报导认为，相对于同信用评级的产业债、票据等券种，市政类债券的到期收益率始终保持优势。

报导并引述万家基金固定收益部总监、万家市政纯债拟任基金经理朱虹指出，今年以来，权益类产品经历大幅上涨已积聚风险，有些产品的净值出现明显回调；而债券型基金更能规避股市风险，收益相对稳健。（完）

(发稿 吴芳；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。