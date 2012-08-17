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时事要闻 | 2012年 8月 17日 星期五 14:13 BJT

谷开来案将於周一宣判--法庭发言人

路透上海8月17日---合肥市中级人民法院一位法庭发言人称，谷开来涉嫌杀害英国商人尼尔·伍德（Neil Heywood）案将於下周一宣判。

该发言人周五通过电话作出前述表示。8月9日，合肥市中级人民法院对谷开来案进行了长达七个小时的审理。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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