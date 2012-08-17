谷开来案将於周一宣判--法庭发言人

马来西亚警方搜捕金正男谋杀案中的四名朝鲜嫌疑人
马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。
路透上海8月17日---合肥市中级人民法院一位法庭发言人称，谷开来涉嫌杀害英国商人尼尔·伍德（Neil Heywood）案将於下周一宣判。
该发言人周五通过电话作出前述表示。8月9日，合肥市中级人民法院对谷开来案进行了长达七个小时的审理。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。
路透香港2月18日 - 因涉贪而被刑事起诉的香港前行政长官曾荫权，被控三条控罪，法院周五晚裁决其中一项＂公职人员行为不当罪＂罪成，成为香港历来遭定罪的最高级别政府官员。
路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。