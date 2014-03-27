故宫拟推举措对游客限流分流

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透北京3月26日 - 新华社周三报道称，因担心接待游客太多可能对故宫造成损坏，故宫将对游客进行限流分流。
报道称，限流分流措施包括旺季限时降价、淡季免费开放日、黄金周高峰日网上预约、年票发售等方案。
报道还称，故宫博物院院长单霁翔表示，故宫一直在寻找控制游客数量的办法。当局已禁止在故宫部分地点设小卖部。此外，今年起故宫每逢周一全天闭馆，以进行修缮和维护。
中国全国性节假日期间大量游客涌入故宫，令故宫文物或建筑遭损坏的消息常常见诸报端。新华社称，2010年十一黄金周期间，故宫单日接待游客超过12.2万人，而理论上故宫日接待量仅为6万人。（完）
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