中国共同基金瞄准商品期货 押注资源业改革带来红利

2010年12月30日，在北京拍摄的人民币硬币和纸币。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透上海/新加坡3月28日 - 中国的共同基金行业正致力于开发与国内大宗商品期货相关的投资产品，缘起是国内出台改革计划治理资源行业长期存在的供应过剩问题，基金于是押注这些计划将会推高原材料价格。

这些基金希望涉足股票和固定收益等传统业务重心之外的领域，因为市场经历去年的巨震之后，短期内无望形成上涨趋势；巨震导致中国股市挫跌了近50%，债券收益率跌至数年低点。

但中国政府采取措施整改国内膨胀过度的矿业，并削减拖累全球商品市场的过剩供应，支撑了对铁矿石和铜等原材料价格将持续反弹的期望，这提高了商品期货对基金经理的吸引力。

截至去年底，中国共同基金行业估计管理着8.4万亿人民币(1.3万亿美元)资金，如此庞大的资金量有望给中国商品期货市场的流动性带来很大提振。中国是全球最大的商品期货市场之一，其2015年的交易价值总计达136.5万亿元人民币。

作为多数原材料的最大消费国，中国在希望提高自己在国际市场中的影响时，那将提高中国的定价力。

“股市崩跌后，投资者越来越倾向于投资多元化，认为大宗商品是不错的资产，因为中国正在推动削减过剩产能的改革，这将利好原材料，”上海东方期货高管Fang Shisheng称。

深圳国投瑞银已于2015年8月推出第一支投资于本地大宗商品的中国共同基金产品，与上海期交所的白银期货挂钩。

其他基金目前亦在等待监管部门批准类似的产品。其中包括华宝兴业基金管理公司，该公司一位高管称，计划推出追踪上海期铜SCFcv1走势的基金。华泰柏瑞基金则希望推出追踪几类农产品期货的指数基金。

北京嘉实基金市场营销经理Huang Lei对路透表示，公司亦在考虑推出大宗商品基金产品，不过一切还没有定论。

与此同时，上海万家基金一位经理称，该公司正在准备申请资料，将推出追踪大宗商品期货价格指数的基金，但没有透露更多细节。

“大宗商品期货市场近期非常火热，由于其他市场没什么机会，所以共同基金瞄准了大宗商品，”她说。

**交易激增**

今年世界多个商品市场反弹，大连铁矿石期货自1月初以来反弹幅度超过35%，而布兰特原油期货在跌破30美元之后回升至每桶40美元附近。

今年前两个月，上海期交所交易量猛增约50%，大连商品交易所交易量增长幅度超过85%。

但部分期货经纪告诫称，中国共同基金了解商品期货以及招聘有经验的交易员都需要时间。

“商品期货交易有些不同，需要强有力的风险控制技术...不过共同基金参与其中成为了一种趋势，”某期货经纪称。

还有一些人认为，多元化投资在所难免。

“长期来看，我...认为新商品投资基金的发展，在中国是产品投资多元化的必要和持续过程，这一进程将持续多年，”香港磐石金融董事总经理John Browning称。

中国商品期货价格及股票、债券表现：tmsnrt.rs/1Zvj3j4

(完)