焦点：中国公募基金行业进一步松绑 行业渐变冀望逐步走出困局

路透北京8月7日 - 中国《公开募集证券投资基金运作管理办法》周五开始施行，新办法的实施将为正处于内幕交易案件频出、行业人才流失、产品创新不足等一系列问题中而举步维艰的公募基金行业进一步松绑，并努力推进其市场化改革。

一直以来，商业银行和私募基金利用渠道和主动管理优势日益挤压公募基金的生存空间，内幕交易案件频出则持续考验投资者的信任度，而严厉的监管也像紧箍咒一样绑住了行业的手脚。无疑，公募基金业当前正在处于发展困境中。

“《运作办法》的制订主要遵循了'加强监管、放松管制'的指导思想。”中国证监会新闻发言人邓舸指出。

新办法明确提出，将公募基金产品的审查由核准制改为注册制，将在风险可控前提下支持市场主体自主设计发行公募基金，不限制产品发行数量，不人为调控审查节奏，不干预产品发行时间。正研究基金参与融资融券、期权、商品期货等业务规则，探索推出不动产投资基金（REITs）等新基金品种。

“现在进入基金业门槛降低了，大家都可以做，这本质上就是打破垄断。”易方达基金总裁刘晓艳表示，目前基金业所处的大资管时代本质上是打破垄断、取消保护、加强市场竞争的市场格局。

银河证券基金研究中心总经理胡立峰称，过去十年中国股票基金中长期年化收益率并不低，但投资者不愿意在心理上承受基金净值的反复波动，因此公募基金始终没有得到大多数投资者的认可。

据证监会数据，公募基金行业成立十多年来，过往九年全行业偏股型基金平均年化超额收益（与摩根士丹利国际资本公司编制的中国A股指数相比）达到5.87%。

而内幕信息交易类案件频出则令投资者对公募基金产生信任危机，在A股市场近年来持续不景气的环境下，负面情绪持续发酵，使得本已风声鹤唳的资管行业举步维艰。据上海证券报统计，今年二季度公募基金单只产品平均募集份额曾跌至2004年来的新低。

“困则思变”，公募基金一直在努力争取摆脱销售渠道的困境，除传统渠道外，目前基金公司正不断拓展与保险公司或其他第三方机构的合作，而天弘基金与阿里巴巴合作的货币市场基金“余额宝”仅仅数月就助其一跃成为中国公募基金资产管理规模最大的公司。

此外，公募基金行业“脱困”的手段也开始延伸到投研体系。基金公司正试图运用互联网技术和思维、以及大数据改变以往的研究方式，并通过强大的数据支持系统加上基金经理的个人智慧提高预测的准确率，以提高基金公司的核心竞争力。

而中国证券市场双向开放也让中国基金业看到了摆脱靠天吃饭的希望。RQFII、沪港通、中港基金互认都在促进中国基金行业“走出去”，同时行业协会也正在努力推进国内外同行的交流。

至于一直饱受诟病的管理费问题，监管层亦表示，支持管理人与投资者利益绑定的费率结构。目前市场上除了更多的偏股型基金采取费率优惠措施以外，债券基金也于近日开始首尝采用浮动费率。

**货币基金独木难支**

2013年下半年以来，借助互联网平台的销售延伸和T+0赎回、银基快速转账的支持，货币市场基金一路狂飙，截至目前，总规模已达1.9万亿，占公募基金行业总规模接近1/2。

但过快的发展和过大的规模也隐藏着不小的风险，证监会新闻发言人邓舸指出，《运作办法》部分条文的修改重点体现了进一步规范基金运作，着力解决当前的一些突出问题，防范系统性风险等方面的内容。

中国央行此前亦发布《中国金融稳定报告（2014）》指出，货币市场基金存在类似存款挤兑的风险，多层次系统性风险防范与救助机制仍有待完善，在极端市场情况下可能出现大量赎回，形成对金融市场和其他金融机构的冲击。

中国证监会亦表示，当前货币市场基金也面临着投资标的集中度高、市场环境与社会舆论压力较大、外围监管政策不确定性强、极端市场条件下应对流动性风险能力有待提高等问题，一旦运作环境发生较大变化，容易引发系统性风险。

天弘基金副总经理周晓明认为，以余额宝为代表的货币市场基金此前取得巨大的成功与其所处的环境市场和时机是密不可分的，既包括钱荒、资金链等投资环境，也包括了利率市场化的内在驱动的社会环境，还包括了监管环境的变化。

而在今年上半年宏观流动性明显改善和银行业对货币市场基金的态度日趋谨慎的情况下，货币市场基金规模和收益率也开始下滑。而一旦银行账户的功能日趋完善后，货币市场基金的优势将更加弱化。

目前余额宝7日年化收益率较成立之初已大幅缩水近四成。基金业协会数据显示，截至6月底，公募基金净值规模较上月减少3,123亿元人民币，赎回主要源自货币基金。

而与货币市场基金一支独大局面形成鲜明对比的是，业内也出现了很多基金资产规模在5,000万元以下的迷你基金。在基金注册制实施之后，有限的资金存量难以形成基金规模的大幅扩张，更加激烈的竞争在所难免。

**努力重获投资者信任**

“有所为有所不为”，监管层对于查处公募基金违法违规行为的决心没有减弱，严打风暴正迅速向整个资管行业蔓延，涉案人员也已经扩展到全行业，查处范围涉及到包括利益输送等各类违法行为。

从理论上讲，内幕交易类案件很难防范，但证监会表示，为净化行业，对于从业人员的“老鼠仓”在内的各类违法违规行为，将继续保持“零容忍”态度。

受损害的投资者也表示出对内幕交易类案件的痛恨，声称只要公募基金制度不改革，不形成有效的持有人利益保护机制，将不会将资金委托给公募基金管理，并考虑集体诉讼向基金公司索赔。

”反正我们投资者对“老鼠仓”深恶痛绝。”某中小投资者称。

众所周知，作为公募基金行业，公众的信任是其赖以生存和发展的基础，在低迷的市场中随着行业内案件频发，整个行业正再次受到投资者的质疑，而重获投资者信任必须以更好的市场表现作为代价。

““老鼠仓”这个事是应该花大力气打击的，这是净化整个基金行业非常重要的一个手段。”华泰证券基金分析师王乐乐表示。

分析人士指出，内幕交易类案件反映了基金公司内部监管体系失察、管理人员权力过于集中等问题。同时也表明公募基金激励机制急需完善，现在的利益格局未能将投资人与管理人有效的捆绑在一起。

而证监会已提出，将推动放开基金从业人员证券投资限制的制度落地，支持管理层、投研人员等专业人士持股，构建长效激励约束机制，近期中欧、天弘等基金管理公司已陆续实施员工持股，近日成立的创金合信基金公司更是从诞生起就施行股权激励。

中欧国际工商学院金融和会计学丁远教授认为，如果不有效解决激励问题，公募基金行业将出现两种趋势，“一个趋势就是演变成庸人世界，没有竞争力的人在公募行业混下去。还有一个就是公募基金就会变为黄埔军校，就是不断的为私募培养明星经理练手的地方。”（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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