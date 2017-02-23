中国公募基金规模1月底失守九万亿元 主要源于货基规模缩水

路透上海2月23日 - 据中国基金业协会数据，截止1月底，国内公募基金以净值计算的总规模达8.36万亿元人民币，同比增长15.3%，但较去年12月的9.16万亿元下降8.73%，这是去年公募基金资产规模突破9万亿元后首次下降，主要源于货币基金规模明显缩水。

数据显示，以净值规模统计，1月底货币基金规模为3.61万亿元，较上月底的4.28万亿元下降15.8%，其单月降幅占据公募基金1月整体降幅的逾八成。

股票基金和合格境内机构投资者（QDII）基金成为1月逆势增加的两个品种，其中股票基金1月底规模为7,198.85亿元，上月底为7,059.02亿元。

据中国证券报周四报导，通过营销货币基金是火速“增肥”基金公司规模的最好方式。货币基金历年来都有年底冲规模的情况，2016年也不例外。深圳某基金人士透露，在2016年12月中上旬，尽管一些基金公司货币基金遭遇赎回，但还是积极寻找增量以弥补，利用货币基金冲规模。

报导引述济安金信基金评价中心主任王群航表示，去年底，市场短端利率突然飙升，一些短期资金立即扎进货币基金博取短期收益。1月货基规模下降，主要是“帮忙资金完成任务了，是时候回去了。”

截至2017年1月底，国内共有基金管理公司109家，其中中外合资公司44家，内资公司65家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共12家，保险资管公司2家。（完）