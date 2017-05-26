中国4月公募基金资产管理规模增至9.53万亿元 再创新高

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京5月26日 - 中国基金业协会官方微信公布，4月公募基金资产管理规模达9.53万亿元人民币，再次刷新历史新高；较上月增加2,356.05亿元。
4月只有货币基金的份额和净值较上月均有增加，其中份额增加4,809.22亿元，至4.50万亿元。开放式股票基金份额较上月增加45.24亿元，但净值减少15.76亿元。开放式债券基金则份额和净值均环比下降，其中份额下降630.67亿元，至1.48万亿元。
封闭式基金份额和净值亦双下降，其中份额减少了162.01亿元。合格境内机构投资者（QDII）基金的规模小幅增加了7.7亿元。（完）
(发稿 侯向明； 审校 林高丽)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。