中国4月公募基金资产管理规模增至9.53万亿元 再创新高

4月只有货币基金的份额和净值较上月均有增加，其中份额增加4,809.22亿元，至4.50万亿元。开放式股票基金份额较上月增加45.24亿元，但净值减少15.76亿元。开放式债券基金则份额和净值均环比下降，其中份额下降630.67亿元，至1.48万亿元。