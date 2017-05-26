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中国财经 | 2017年 5月 26日 星期五 08:48 BJT

中国4月公募基金资产管理规模增至9.53万亿元 再创新高

路透北京5月26日 - 中国基金业协会官方微信公布，4月公募基金资产管理规模达9.53万亿元人民币，再次刷新历史新高；较上月增加2,356.05亿元。

4月只有货币基金的份额和净值较上月均有增加，其中份额增加4,809.22亿元，至4.50万亿元。开放式股票基金份额较上月增加45.24亿元，但净值减少15.76亿元。开放式债券基金则份额和净值均环比下降，其中份额下降630.67亿元，至1.48万亿元。

封闭式基金份额和净值亦双下降，其中份额减少了162.01亿元。合格境内机构投资者（QDII）基金的规模小幅增加了7.7亿元。（完）

(发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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