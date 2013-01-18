中国谴责缅甸 呼吁冲突双方停火

路透北京1月17日 - 中国周四谴责缅甸，并呼吁缅甸政府与克钦独立军立即停火。自去年12月末以来，又有一枚缅甸炮弹越过边境，落入中国境内。

缅甸军方在北部克钦邦加大了对反叛力量的炮击及空袭力度，这也加深了人们对缅甸文职政府承诺希望和平结束内战的疑虑。

中国外交部发言人洪磊表示，这枚落入中国境内的炮弹距两国边境线500米，所幸未造成人员伤亡。

洪磊在例行的新闻发布会上对记者表示：“中方已就此向缅方提出紧急交涉，对上述事件表示严重关切和不满，要求缅方对此进行认真调查，并采取一切必要措施，防止类似事件再次发生。”

洪磊的表态说明中国加大了对缅甸政府的批评力度。

“中方呼吁缅北冲突双方……尽快实现停火，切实维护中缅边境地区的和平稳定。”

洪磊未指出中国认为其中哪方发射了炮弹，但缅甸政府一直使用炮弹袭击反叛武装据点。

中国外交部12月30日也曾谴责类似的炮弹越境事件。

中国官方媒体上周报道称，中国政府派军队前往中缅边境，担心缅甸暴力冲突升级可能会使大量难民涌入中国。

数以千计的克钦邦民众在战事早期便涌入中国境内。缅甸政府军与当地克钦独立武装2010年重新开战，此前已经休战长达16年之久。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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