中国呼吁全面解除对缅甸的制裁

路透北京4月5日电---诺贝尔和平奖得主昂山素季上周末在缅甸议会补选中取得胜利，中国周四呼吁各方全面解除对缅甸的制裁，并表示希望补选结果对缅甸稳定有利。

“缅甸议会补选是缅民选政府去年成立以来首次举行国内选举，受到缅国内及国际社会普遍肯定，”外交部发言人洪磊在例行记者会上说道。

“中方希望此次补选有利於推进缅甸国内政治和解进程，有利於促进缅甸国家稳定与发展。”

制裁导致西方投资无法进入缅甸，因而中国成为缅甸最大的盟友，在缅甸基础设施、水电站和油气管道上进行大量投资。

“我们注意到，一些西方国家已表示考虑部分取消对缅制裁，中方对此表示欢迎。中方在有关问题上的立场是一贯的。中方呼吁各方尽快全面解除对缅制裁。”（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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