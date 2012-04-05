中国呼吁全面解除对缅甸的制裁

中国外交部驳斥特朗普 称中方无意利用汇率贬值获取优势
路透北京2月24日 - 中国外交部周五称，中国无意利用汇率贬值以获取竞争优势，以此回应美国总统特朗普的讲话。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 外交部发言人耿爽是在例行记者会上做出上述表示的。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透北京4月5日电---诺贝尔和平奖得主昂山素季上周末在缅甸议会补选中取得胜利，中国周四呼吁各方全面解除对缅甸的制裁，并表示希望补选结果对缅甸稳定有利。
“缅甸议会补选是缅民选政府去年成立以来首次举行国内选举，受到缅国内及国际社会普遍肯定，”外交部发言人洪磊在例行记者会上说道。
“中方希望此次补选有利於推进缅甸国内政治和解进程，有利於促进缅甸国家稳定与发展。”
制裁导致西方投资无法进入缅甸，因而中国成为缅甸最大的盟友，在缅甸基础设施、水电站和油气管道上进行大量投资。
“我们注意到，一些西方国家已表示考虑部分取消对缅制裁，中方对此表示欢迎。中方在有关问题上的立场是一贯的。中方呼吁各方尽快全面解除对缅制裁。”（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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