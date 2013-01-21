缅甸至中国输气管线5月底前可投入使用--报导

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月21日 - 《人民日报》周一报导，连接缅甸和中国的天然气管线将在5月底以前投入使用，将天然气从缅甸近海输送到中国西南部。
报导称，中国石油 母公司中国石油天然气集团公司已经完成项目最艰难的部分，包括穿越群山，目前进入最后冲刺阶段。
该管线年运输能力为120亿立方米，缅甸境内长793公里，中国境内长度为1,727公里。与之平行的输油管线预计将在2014年投产，略晚于之前预计的投产时间。
今后中国进口自中东的原油不必经过马六甲海峡，而可以直接从面向印度洋安达曼海的缅甸若开邦马德岛上岸，并经该管线输送到中国西南地区。
报导称，缅甸将每年可在境内下载不超过200万吨原油和20亿立方米天然气，这将对满足其能源需求起到积极的补充作用。
官方数据显示，在截止2012年3月的财年里，缅甸出口了价值35亿美元的天然气，主要买家为邻国泰国，之前一年天然气出口额为25亿美元。
两条管线的起点都是缅甸皎漂港（Kyaukphyu），随后向东北经过曼德勒(Mandalay)市，最终到达云南瑞丽。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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