习近平会见缅甸国防军总司令

路透北京11月28日电---中国国家副主席习近平周一会见了缅甸国防军总司令敏昂兰。而美国国务卿希拉里也即将对与外界隔绝的缅甸进行历史性的访问。

习近平在会见敏昂兰时呼吁深化两国两军的关系。美国近期努力加速在亚洲的军事接触，这让北京方面感到不安。

习近平告诉敏昂兰，中缅两国的友谊"经受住了国际风云变幻的考验"。

根据外交部网站发表的声明，习近平表示，"希望两国军队今後继续加强交流，深化合作，为推动两国关系全面发展发挥积极作用"。

美国总统奥巴马本月初告诉亚太国家首脑，美国将"留在这里（亚太地区）"。他还宣布，计划在澳大利亚北部建立事实上的军事基地，并责怪中国拒绝在地区性论坛上讨论南中国海争端。

美国国务卿希拉里将於周三开始，对缅甸进行为期三天的访问，这是美国国务卿级别官员自1962年以来首次访问该国。

缅甸这50年来一直处於军政府的统治之下，但今年3月该国成立了平民议会，从而也打破了军政府的统治。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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