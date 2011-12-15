中国证实驻缅甸大使与昂山素季会面

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透北京12月15日电---中国外交部发言人刘为民证实，中国驻缅甸大使与缅甸民主派领袖昂山素季举行了罕见的会面。这是20年来中方与缅甸反对派进行的最高层接触
刘为民在周四例行记者会上首先发布消息称，大湄公河次区域经济合作第四次领导人会议将於12月19日至20日在缅甸内比都举行，中国国务委员戴秉国将出席此次会议。
刘为民还称，"昂山素季女士多次提出希同中方接触，中国驻缅大使同其会面，就是对此所作回应，听取她的想法。"但他没有透露会面的时间和地点。
他补充说，中方愿在相互尊重和不干涉内政的前提下，同支持中缅友好合作的缅甸各界人士开展交流。
据中国媒体报导，1987-1991年时任驻缅甸大使程瑞生是此前与昂山素季接触过的中国最高官员，曾经与她两次会面。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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