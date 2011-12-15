中国证实驻缅甸大使与昂山素季会面

路透北京12月15日电---中国外交部发言人刘为民证实，中国驻缅甸大使与缅甸民主派领袖昂山素季举行了罕见的会面。这是20年来中方与缅甸反对派进行的最高层接触

刘为民在周四例行记者会上首先发布消息称，大湄公河次区域经济合作第四次领导人会议将於12月19日至20日在缅甸内比都举行，中国国务委员戴秉国将出席此次会议。

刘为民还称，"昂山素季女士多次提出希同中方接触，中国驻缅大使同其会面，就是对此所作回应，听取她的想法。"但他没有透露会面的时间和地点。

他补充说，中方愿在相互尊重和不干涉内政的前提下，同支持中缅友好合作的缅甸各界人士开展交流。

据中国媒体报导，1987-1991年时任驻缅甸大使程瑞生是此前与昂山素季接触过的中国最高官员，曾经与她两次会面。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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