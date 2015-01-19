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时事要闻 | 2015年 1月 19日 星期一 14:32 BJT

数百中国人被困缅北战区--环球时报

路透北京1月19日 - 中国《环球时报》周一报导称，缅甸政府军与反抗武装在缅甸北部交战，有不少于2,000平民被困战区，其中包括数百名中国伐木工人、玉石商和金矿业主。

报导援引缅北民族武装的情报联络官称，被困人员的粮食和水不多，没有医药，处境很不安全。

中国另有官媒报导称，中国驻缅甸使馆表示正加紧核实有关信息。使馆官员称，使馆目前尚未接到任何来自被困公民及其家属的领事保护申请。

《环球时报》报导称，克钦独立军总司令甘双和缅北多支民族地方武装指挥官表示，只要条件许可，他们会让出一条中国公民平安回国的生命通道。

《环球时报》并援引缅北消息渠道称，由于增援缅军完全封锁克钦邦外恩莫镇的甘拜迪口岸，，逮捕“非法入境”人员，相当于断了那些没有持合法手续入境的中国公民回国路径。（完）

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