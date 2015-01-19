数百中国人被困缅北战区--环球时报

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透北京1月19日 - 中国《环球时报》周一报导称，缅甸政府军与反抗武装在缅甸北部交战，有不少于2,000平民被困战区，其中包括数百名中国伐木工人、玉石商和金矿业主。
报导援引缅北民族武装的情报联络官称，被困人员的粮食和水不多，没有医药，处境很不安全。
中国另有官媒报导称，中国驻缅甸使馆表示正加紧核实有关信息。使馆官员称，使馆目前尚未接到任何来自被困公民及其家属的领事保护申请。
《环球时报》报导称，克钦独立军总司令甘双和缅北多支民族地方武装指挥官表示，只要条件许可，他们会让出一条中国公民平安回国的生命通道。
《环球时报》并援引缅北消息渠道称，由于增援缅军完全封锁克钦邦外恩莫镇的甘拜迪口岸，，逮捕“非法入境”人员，相当于断了那些没有持合法手续入境的中国公民回国路径。（完）
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路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。