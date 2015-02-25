缅甸果敢同盟军否认雇中国人参战

路透北京2月25日 - 缅甸果敢同盟军领导人彭家声接受中国《环球时报》采访时否认雇中国籍人员参与同缅甸政府军之间的战斗。

缅甸方面此前指责中国籍雇佣兵加入了彭家声的部队，敦促中方同缅甸合作阻止从中国境内发起的“恐怖袭击”。

彭家声对《环球时报》称，没有中国籍人员参战。

“从2009年‘8·8’事件时起，果敢方面就严禁中国籍公民进入果敢参加果敢同盟军，”彭家声在电话采访中称。采访内容是在周三发布的。

“我们也不会接受中国籍人员参加武装行动，这对我们有害无利，”彭家声说。

“最为重要的是，中国执法机构一旦发现我们这边有中国籍公民参战，会给我们巨大压力。因此，不允许中国公民参战是我们的原则。”

缅甸政府军与果敢同盟军之间的战事已经造成70余人死亡。缅甸总统吴登盛本月宣布果敢进入紧急状态，并在该地区实施戒严。（完）

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