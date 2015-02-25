缅甸果敢同盟军否认雇中国人参战

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透北京2月25日 - 缅甸果敢同盟军领导人彭家声接受中国《环球时报》采访时否认雇中国籍人员参与同缅甸政府军之间的战斗。
缅甸方面此前指责中国籍雇佣兵加入了彭家声的部队，敦促中方同缅甸合作阻止从中国境内发起的“恐怖袭击”。
彭家声对《环球时报》称，没有中国籍人员参战。
“从2009年‘8·8’事件时起，果敢方面就严禁中国籍公民进入果敢参加果敢同盟军，”彭家声在电话采访中称。采访内容是在周三发布的。
“我们也不会接受中国籍人员参加武装行动，这对我们有害无利，”彭家声说。
“最为重要的是，中国执法机构一旦发现我们这边有中国籍公民参战，会给我们巨大压力。因此，不允许中国公民参战是我们的原则。”
缅甸政府军与果敢同盟军之间的战事已经造成70余人死亡。缅甸总统吴登盛本月宣布果敢进入紧急状态，并在该地区实施戒严。（完）
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路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。