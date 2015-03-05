中缅官员会晤 中方表示希望缅北事态尽快降温

英国脱欧事务大臣戴维斯称欧盟试图霸凌英国
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透北京3月5日 - 中国外交部副部长刘振民周三在北京会见缅甸前驻华大使丁乌一行，就双边关系和缅北局势交换意见。
刘振民表示中方一贯尊重缅甸主权和领土完整，希望有关方面保持克制，尽快使当前缅北事态降温，切实维护中缅边境地区稳定。
之前缅甸军方称有一些中国籍雇佣兵与缅北反抗武装并肩作战，并要求中方与缅甸合作，防止从中国境内发起的“恐怖袭击”。
缅北战事导致大量难民进入中国西南省份云南。
中国外交部声明称，缅方感谢中方为妥善处理缅北当前事态给予的帮助，并愿同中方继续保持密切沟通。
缅北果敢同盟军领导人彭家声接受中国媒体采访时表示，不接受中国籍人员参战是果敢同盟军“铁的底线”。（完）
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路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。