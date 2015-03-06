中缅官员会晤 中方表示希望缅北事态尽快降温（更新版）

（新增中国外籍哦不发言人表态）

路透北京3月5日 - 中国外交部副部长刘振民周三在北京会见缅甸前驻华大使丁乌一行，就双边关系和缅北局势交换意见。

刘振民表示中方一贯尊重缅甸主权和领土完整，希望有关方面保持克制，尽快使当前缅北事态降温，切实维护中缅边境地区稳定。

之前缅甸军方称有一些中国籍雇佣兵与缅北反抗武装并肩作战，并要求中方与缅甸合作，防止从中国境内发起的“恐怖袭击”。

缅北战事导致大量难民进入中国西南省份云南。

中国外交部声明称，缅方感谢中方为妥善处理缅北当前事态给予的帮助，并愿同中方继续保持密切沟通。

缅北果敢同盟军领导人彭家声接受中国媒体采访时表示，不接受中国籍人员参战是果敢同盟军“铁的底线”。

中国外交部发言人华春莹周四在例行记者会上称，中方愿根据缅方意愿，继续为推进缅北和平进程、恢复边境地区和平与稳定发挥建设性作用。

她并表示，中国地方部门根据有关法律法规于近日发布公告，对有关区域的人员、车辆通行作出了具体规定，旨在更好地维护边境地区社会秩序。（完）

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